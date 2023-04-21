宜蘭縣消防局爆發性騷擾案 議會跨黨派組專案小組調查

宜蘭縣消防局爆發性騷擾案，被害人日前由立委高嘉瑜、王婉諭陪同，在立院召開記者會。（資料照，記者王藝菘攝）

2023/04/21 18:06

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣消防局爆發性騷擾案，被害人指控遭霸凌，不堪折磨而離職；消防局則強調依法行政。縣議會今通過提案，決定成立專案小組調查，不分黨派共有19名議員加入，並推舉民進黨議員謝燦輝擔任召集人。

宜蘭縣彭姓女消防員去年12月在分隊備勤洗澡，裸身走出浴室，被闖入寢室的男同事看光，因急性創傷壓力反應，要請假休養，卻被消防局認定「狀況正常」，無視醫師診斷，不給病假與公傷假，甚至言語霸凌、二次傷害，最後不堪折磨辭職。

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宜蘭縣消防局則回應，該員未達公傷假標準，並否認言語霸凌、凌駕醫生專業。縣長林姿妙日前受訪表示「我們絕不允許性騷擾，妨害同仁身心健康」。記者追問，是否對消防局有何指示？林姿妙未回應，快步離開現場。

縣議會今天下午在閉幕前，民進黨議員陳俊宇提案，附議人包括林麗、呂惠卿、謝家倫、林佩螢、謝正信、吳宏謀、林詩穎、謝燦輝等人，要求針對「宜蘭縣消防局不當處置職場性騷擾案」，由議會組織專案小組加以了解；請議會同意組專案小組加以探究，成員以5至7人由大會公推。

議長張勝德徵求大會公推成員，竟有19位跨黨派議員加入，相當踴躍，同時推選謝燦輝為召集人。

提案人陳俊宇說，被害人有找黨團陳情，認為消防局之前的回答避重就輕，且引用法條錯誤，僅以一般性騷擾防治法處理，而不是職場性騷擾的性別工作平等法，這嚴重影響當事人權益，議會有必要對此釐清，也希望有機會讓消防局說明。

陳俊宇指出，專案組會調閱資料、現勘模擬，希望還原事件真相，專案小組有結論後會向議會提出調查報告。

宜蘭縣消防局爆發性騷擾案，跨黨派議員參與踴躍，紛紛舉手要求加入。（取自宜縣議會官網）

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