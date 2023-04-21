祭祀公業欠繳地價稅 不動產遭拍賣前急繳清

某祭祀公業名下有多筆不動產，因欠繳地價稅遭行政執行署台北分署查封，該祭祀公業近日趕忙繳清欠稅，免除被法拍的命運。（圖擷自Google地圖）

2023/04/21 17:02

〔記者楊國文／台北報導〕名下擁有北市文山區多筆不動產的某祭祀公業，從2012年至2020年來滯欠104萬元地價稅未繳，經台北市稅捐稽徵處陸續移送行政執行署台北分署執行，台北分署依法查封多筆不動產，並擬進行不動產拍賣程序，祭祀公業因此在今年清明節後趕赴台北分署繳清欠稅。

臺北分署表示，納稅義務人祭祀公業在民國8年，即西元1919年成立，向當時臺灣總督府承購公有土地，並於1922年7月8日經登記取得北市文山區多筆土地所有權，但許姓管理人隔年去世後，即未再選任管理人。

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2017年起，該祭祀公業管理人的子孫與出資購買祭祀公業土地的子孫之間，就祭祀公業的派下權有所爭執，以致派下權訴訟進行期間的數年度地價稅無人代為繳納，經臺北市稅捐稽徵處文山分處因此陸續移送臺北分署執行。

台北分署指山，受理後，即查封義務人祭祀公業所有台北市文山區的土地，並於2019年進行不動產拍賣程序。不過，因土地均為雜木林，部分土地上甚至有廢棄物散落情形，以致沒有人應買，不動產拍賣程序因此終結。

經移送機關台北市稅捐稽徵處文山分處評估不動產具拍賣實益，於2021年10月間再度申請重啟北市文山區2筆不動產拍賣程序。

台北該分署除持續進行不動產查封、現場指界程序外，發現台北地院已裁定選任特別代理人，負責稅金繳納、稅款籌備、派下員整合等事務，因此核發限期陳報財產執行命令，要求其到場提出清償計畫，及辦理分期繳納等事宜。台北分署分署考量祭祀公業不動產具有特殊組織意義，因此同意分期繳納期間暫緩不動產拍賣程序，日前，祭祀公業繳納最後一期金額後，全案順利徵起。

台北分署呼籲，祭祀公業目的在於崇敬祖先，彰顯家產，凝聚宗族意識，現在卻常因派下員散居各地、疏於連絡或不動產利益等爭執，致屢有祭祀公業衍生稅捐案件移送行政執行情事，因此，祭祀公業的管理人或派下員於收受執行分署核發之通知書後勿置之不理，如有派下員爭執或籌措稅款等狀況，亦應積極與執行分署研商清償計畫，以兼顧公法債權及祭祀公業的權益。

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