男藉國際郵包走私1.6公斤大麻膏 LINE留言「要走上致富道路了」成鐵證

男子許耀中等三人，以進口「橄欖油」為幌子，走私1.62公斤的大麻膏來台被判刑，圖為警方搜出藏在精油罐的大麻膏，與新聞事件無關。（資料照）

2023/04/21 17:15

〔記者林嘉東／基隆報導〕男子許耀中、夥同張瑋宸與吳旻峻，利用國際郵件包裹，自美國走私2瓶、總重1.62公斤的大麻膏來台。基隆地院審理後依3人在LINE上的對話等證據認定，許聯繫賣家訂貨，張接著付款，再由吳負責收貨，依3人共同犯運輸第二級毒品罪，分別判處12年、11年與10年徒刑；可上訴。

判決指出，男子許耀中等3人，去年3月11日利用國際郵包，以進口「橄欖油」為幌子，實則自美國走私2瓶、共重1.62公斤大麻膏來台。

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案經關務署台北關發現該國際郵包有異，通報調查局基隆市調查站報請基隆地檢署指揮追查，並以包裹追人，先逮到收貨的吳旻峻，溯源再逮向美籍人士Trinn Hatch訂購大麻膏的許耀中，與支付虛擬貨幣泰達幣（市值6千美元）給Trinn Hatch的張瑋宸後，查扣3人的手機與筆記型電腦。

判決指出，走私前，許等3人在手機通訊軟體LINE上密切聯繫。許先LINE 張、吳2人，Trinn Hatch即將開始調製大麻油後，告訴張、吳2人「要走上致富道路了」，並稱「調和也就是1天的事」、「東西好的話，可以屯個10公斤」。

許進一步表示，「若該批大麻油OK的話，下次進口5公斤」，吳則把與物流公司洽詢大麻膏寄送進度，截圖下來傳給許；許看到後回覆：「OK下週開始致富，我知道了」。

許不僅對張、吳預告即將致富，彼此還透過LINE商討走私細節，包括寄送至台灣後收件人的地址及姓名、如何匯款虛擬貨幣給Trinn Hatch、匯款成功後開始製作大麻膏，以及進口成功後如何使用、販賣獲利。

判決指出，許等3人共同謀議自美國購買大麻膏後走私入境，由許耀中負責聯繫國外賣家、被告張瑋宸付款、被告吳旻峻收貨，日後販賣共同分享利潤，將3人依共同犯運輸第二級毒品罪，分別判處12年、11年與10年徒刑。可上訴。

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