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    雨天開車狂飆自撞害20歲女癱瘓 一審無罪二審改判1年

    台中高分院二審認為楊男車速高達109公里，導致水漂造成自撞車禍，因此改判他1年徒刑。（資料照）

    台中高分院二審認為楊男車速高達109公里，導致水漂造成自撞車禍，因此改判他1年徒刑。（資料照）

    2023/04/21 15:19

    〔記者張瑞楨／台中報導〕楊姓男子2020年間開車載著年僅20歲花樣年華的劉姓女友人於彰化縣潭子鄉打滑失控自撞，劉女頸椎骨折而四肢癱瘓重傷，劉男稱可能是天雨路滑，或被貨車從後方追撞，否認自己車速太快，彰化地院採信辯詞而判決無罪，高等法院台中分院卻認為，錄影畫面顯示，楊男以高達109公里時速輾過積水，導致「水漂效應」而失控，依過失致重傷害罪改判1年徒刑，可上訴。

    判決書指出，楊男於2020年3月10日清晨4時許，開車載劉女等2名女性友人，行經彰化縣花壇鄉中山路一段、花南路口時，失控打滑撞上交通號誌桿，副駕駛座的劉女頸椎第4、5、6節骨折，併脊椎損傷，四肢癱瘓重傷害，彰化地檢署依過失致重傷害罪起訴。

    楊男否認車速太快，他宣稱當時自己撞昏，不知過程，車禍原因很多，可能是天雨路滑導致轎車打滑，也可能是被後方貨車撞上。

    彰化地院一審認為，楊男否認車速太快，且沒有描述案發過程，也宣稱不復記憶車禍經過，依據路口監視器，楊男轎車失控時，後方有一輛大貨車，兩車行經監視器的時間差僅2秒，但貨車司機見到楊男打滑車禍，卻沒有理會而離去，警方也沒訪查貨車司機，導致此肇事責任難以認定，無法證實楊男車速太快，據此判決無罪。

    彰化地檢署上訴台中高分院，二審法官有不同見解，法官強調，案發路段限速70公里，路口監視器畫面顯示，楊男經過車道指向線起點至停止線，時間差僅0.6秒，兩線距離18.31公尺，顯示打滑前的車速是109.86公里。

    法官認為，另從監視器分析，後方貨車行經車道指向線與停止線，時間是3.43秒，距離同樣是18.31公尺，時速約19至20公里，楊男轎車時速遠高貨車，貨車不可能從後方追撞楊男轎車，楊男轎車打滑失控與後方貨車無關。

    法官強調，監視器可見地上有積水，楊男以超過109公里時速，行經積水導致「水漂效應」，車輪瞬間喪失抓地力，導致車輛打滑的可能性比較高，據此撤銷一審的無罪判決，依過失致重傷害罪改判楊男1年徒刑，可上訴。

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