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    宜蘭外海發現白骨浮屍 是否為失聯慈濟科大生待確認

    宜蘭頭城外海發現全裸浮屍，是否失聯13天的慈濟科大外籍男大生，待相驗確認。（圖由海巡署提供）

    宜蘭頭城外海發現全裸浮屍，是否失聯13天的慈濟科大外籍男大生，待相驗確認。（圖由海巡署提供）

    2023/04/18 17:47

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城漁民今天在北關外海發現全裸浮屍，隨即打撈上船載回交給海巡署人員，遺體沒有穿著衣物，幾乎變成白骨，是否是本月5日落海失蹤的花蓮慈濟科技大學印尼籍男大生，仍待相驗才能確認身分。

    頭城鎮一艘漁船今天上午8點在北關外海0.6浬處作業，船長目擊海面上有浮屍，打撈上船後，撥打118向海巡署人員通報，再運回梗枋漁港交給安檢所，死者身上沒有衣服，外觀成了一具白骨，容貌與性別都無法辨識，送到員山福園（宜蘭縣立殯葬管理所）冰存暫置。

    由於遺體發現海域，與13天前印尼籍男大生落水失蹤地點相距不遠，外界推測可能是搜救人員遍尋不著的男大生，海巡署人員初步檢視，遺體沒有明顯外傷，已報請檢察官相驗。

    本月5日清明節連假最後一天，花蓮慈濟科大6名印尼及1名烏克蘭共7名外籍生，到頭城鎮外澳海邊戲水，2男1女下水游泳，不久海面出現大浪，把3人捲到外海，烏克蘭女大生自行脫困上岸，2名印尼男大生游不回來，其中1人後來由民間救難艇救起，還有1人失去蹤影。

    搜救人員出動空搜直升機、無人機及救難船搜尋，事發至今13天仍未尋獲。

    本月5日，花蓮慈濟科大印尼男大生在頭城外海落水失聯，搜救人員出動無人機搜尋。（資料照）

    本月5日，花蓮慈濟科大印尼男大生在頭城外海落水失聯，搜救人員出動無人機搜尋。（資料照）

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