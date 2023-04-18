痴男告白失敗竟死纏爛打天天站崗 觸跟騷法判2月

台北地檢署去年8月25日依跟蹤騷擾罪將郭男起訴，成為台北地院受理的首宗跟騷法案件，法官審理後，今將郭男判處2月有期徒刑，得易科罰金6萬元。可上訴。圖為西門町與新聞事件無關。（資料照）

2023/04/18 15:23

〔記者張文川／台北報導〕郭姓男子心儀在飾品店工作的正妹店員，等她下班後尾隨到捷運站告白，被她拒絕後，郭男竟每天到飾品店外徘徊，還打電話給她的老闆，投訴她上班摸魚，她不滿遭郭男騷擾長達2年，直到去年6月跟蹤騷擾防制法上路後報警提告；台北地檢署去年8月25日依跟蹤騷擾罪將郭男起訴，成為台北地院受理的首宗跟騷法案件，法官審理後，今將郭男判處2月有期徒刑，得易科罰金6萬元。可上訴。

北檢調查，被害女子3年多前在台北市西門町某飾品店工作時，拒絕郭男的追求告白，郭男不死心，竟展開死纏爛打招數，每天到她上班的飾品店外徘徊、朝店內觀望，每次都堵她上班數十分鐘，不僅如此，郭男還緊盯著她的上班動態，甚至還時常打電話給她的老闆，投訴她上班不認真、偷懶，使她不堪其擾，但拿他沒辦法。

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直到去年6月，跟蹤騷擾防制法正式上路、有法可管之後，郭男仍無視新法，持續每天到飾品店外「站崗」，正妹忍無可忍報警提告。檢察官勘驗飾品店附近的監視器畫面，認定郭男確實經常性地無故跟蹤騷擾被害女子，因此將他起訴。案經台北地院審理，今判郭2月徒刑。

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