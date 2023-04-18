散光不戴眼鏡開車上路 連撞三路人下場GG了

散光不戴眼鏡開車上路撞傷3人，陳姓農夫慘遭暴打，雙方均遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2023/04/18 08:23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕眼睛有散光的陳姓農夫開車上路，為閃躲前方車輛竟逆向開進對向車道，連撞3名路人成傷，其中一女的吳姓男友趕到現場時，對陳男的荒唐駕駛為之暴怒，竟暴打陳男並將陳男轎車砸得稀巴爛，新竹地院將雙方均判處徒刑。

法官調查，110年4月25日晚間8點多，陳男開車載4個孫子行經竹市五福路時，遇到一男一女路人抱1名小孩行走在對向車道上，陳男為閃避前方臨停在車道上的遊覽車，逕自違規跨越雙黃線逆向開到對向車道，並直接自後方撞擊，三人均倒地受傷。

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到場的吳男見女友遭陳男違規開車撞擊倒地，竟一時氣憤，出拳毆打陳男臉部，造成陳男頭部外傷、頭暈及頭痛，吳男又持棍棒猛敲陳男轎車引擎蓋、右後照鏡、車門、後擋風玻璃及車體鈑金等處，致該車後擋風玻璃破裂、右後照鏡斷裂、車體鈑金多處凹陷而喪失部分效用。

法官審酌陳男明知自己眼睛有散光，應配戴眼鏡矯正視力，以避免開車視線受此影響，卻貿然未配戴眼鏡就開車載孫子們上路，又為閃避路旁車輛，即任意跨越分向限制線駛入對向車道，直接自後方接連撞擊3人，其過失情節實屬重大。而吳男見女友遭撞擊受傷，卻貿然毀損對方車子並傷害陳男，縱考量其當下受有刺激，亦難認其行為有何可取之處。

法官依過失傷害罪，判處陳男有期徒刑3月，得易科罰金，吳男則依毀損、傷害罪判刑3月，得易科罰金。

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