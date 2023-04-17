年輕工人呼大麻被逮稱「時髦」 警引醫囑「常吸變笨」告誡

警方趁張男準備外出攔下逮人。（圖由警方提供）

2023/04/17 10:38

〔記者許國楨／台中報導〕台北市張姓年輕工人聲稱因壓力大染毒，日前被溯源的台中市警局刑警大隊盯上查緝，查扣大麻及毒郵票等毒品時，他竟大言不慚稱，現在不流行海洛因等老派毒品，呼大麻比較「時髦」，警方當場引用醫生研究，長期吸食大麻「智商會降低」告誡示警，而全案最近檢方也偵結，依毒品罪起訴。

台中市刑大偵五隊日前循線查獲販售大麻的販毒集團，進一步溯源追查上游來源及毒品流向時，查出住台北的25歲張姓工人涉嫌持有大麻等毒品，經掌握其租住處趁其外出機會逮人，當場在其住處查獲大麻花1包（重9.14公克）、大麻煙草1罐（重6.38公克）、毒郵票2.5張（麥角二乙胺LSD、重0.82公克）、研磨器、電子磅秤等贓證物。

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張男被逮當下坦認吸食及持有毒品，辯稱因壓力大染毒，且還大言不慚說，現在年輕人已不流行海洛因或安非他命等老派毒品，還稱呼大麻比較「時髦」也不會成癮，警方則提醒張男，有醫學研究顯示，長期高劑量吸大麻，智商將「顯著下降」，規勸張男此次落網後，要學到教訓，不要再吸食毒品，訊後依毒品罪嫌送辦。

市刑大強調，大麻屬毒品危害防制條例列管第二級毒品，不論是製造、運輸、販賣、栽種、轉讓、持有或施用大麻，均構成犯罪行為，大麻相關製品（如大麻菸油、大麻膏、大麻軟糖、大麻餅乾…），若含THC（四氫大麻酚）成分達10ppm，即認定為第二級毒品。

偵五隊長朱政憲今天說，台灣高等檢察署在今年3月間有召開「毒品情勢分析及警示發布記者會」，其中台灣成癮學會醫師李俊宏也在會中做出相同建議，大麻屬中樞神經迷幻劑，吸食後會產生心跳加快、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象，長期使用有耐受性、心理依賴性，千萬不要誤信大麻是天然植物，輕忽對身體危害，籲國人遠離麻害。

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警方起出大麻及毒郵票等毒品。（圖由警方提供）

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