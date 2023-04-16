內門林班地火警延燒至杉林 高市開設應變中心

高雄內門林班地火警延燒至杉林，陸航和空勤直升機出動救援滅火。（圖由民眾提供）

2023/04/16 11:55

〔記者蘇福男、方志賢／高雄報導〕高雄市內門、杉林山林火警持續延燒，高市府今天上午緊急開設應變中心，市長陳其邁並趕赴火警現場指揮中心了解救災現況，消防局目前劃分7個分區持續控制火勢擴散、漫延。

這起山林火警原先是12日下午內門區溝坪路一處雜草燃燒，距離陸軍第八軍團旗山彈藥分庫田單營區數百公尺，軍方、林務局和警義消動員開闢防火巷阻隔火勢，但山坡火苗跳火竄至內門、杉林區國有林地，由於山勢陡峭，消防水線無法到達，火勢擴大延燒至今仍未熄滅。

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高市府今天上午8點在消防局7樓開設森林火災應變中心，包括農業局、消防局環保局等局處和高市後備指揮部、第四作戰區指揮部、台電、自來水公司、紅十字會均派員進駐，杉林、內門區公所也成立區級災害應變中心，林務局屏東林管處也成立應變中心，市長陳其邁並趕赴火警現場指揮中心了解救災現況。

屏東林管處轄管杉林、溝坪段國有林地，此次山林火災延燒範圍已達284公頃，消防局表示，連日來共出動消防車58車133人及義消5人、軍方155人、林務局80人投入救災，目前劃分7個分區持續防護控制火勢擴散、陸航CH-47 SD型直升機和空勤直升機執行空中滅火任務。

空勤總隊説，昨天出動NA-710重型黑鷹直升機至月眉攔河堰取水74噸，共投水37次灌救。

高市府今天上午緊急開設應變中心，市長陳其邁並趕赴火警現場指揮中心了解救災現況。（圖由民眾提供）

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