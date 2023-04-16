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    基檢連破大麻、喵喵大毒窟 查扣市值17億毒品 聲押5嫌獲准

    基隆地檢署與保三總隊分別在汐止、壯圍一帶破獲喵喵製毒工廠，起出大量成品及原料。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆地檢署與保三總隊分別在汐止、壯圍一帶破獲喵喵製毒工廠，起出大量成品及原料。（記者吳昇儒翻攝）

    2023/04/16 10:33

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆地方檢察署12、13日間分別指揮保安警察第三總隊、調查局航業調查處基隆調查站等單位，陸續破獲喵喵製毒工廠及國外貨櫃走私大麻，數量龐大，毒品市值高達17億，若流入市面恐造成國人危害。檢察官偵訊後，將周、詹、曾、周及彭姓男子聲請羈押獲准，也將持續刨根溯源，繼續追查偵辦。

    基隆地檢署主任檢察官陳照世12日指揮保三總隊分別在新北市汐止區及宜蘭縣壯圍鄉分別破獲製造第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）的製毒工廠，其中在汐止查扣喵喵成品、半成品達450公斤、製毒原料約400公斤；另在壯圍查獲成品、半成品約250公斤、製毒原料約600公斤，並扣得大批製毒機具。

    檢調隨即將周姓及詹姓男子帶回偵訊，並向院方聲請羈押獲准，將持續追查原料來源及其共犯。

    此外，13日由檢察官吳欣恩指揮航調處基隆調查站與保三總隊等單位，共同查獲以雜貨櫃名義走私進口大麻達280公斤，合計420包，市值高達7億元。檢警調隨即將曾姓、周姓及彭姓等男子帶回偵辦，並向法院聲押獲准，也將持續追查上由，刨根溯源。

    基隆地檢署發言人陳怡龍指出，查扣的大量喵喵可製作215萬包毒咖啡包，而280公斤的大麻，數量也非常驚人，而此兩種毒品，經常販售給未成年或年輕人施用，危害其身心健康甚鉅；暑假即將來臨，所幸及時攔阻該兩批毒品，避免青少年朋友受害。

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    基隆地檢署與保三總隊分別在汐止、壯圍一帶破獲喵喵製毒工廠，起出大量成品及原料。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆地檢署與保三總隊分別在汐止、壯圍一帶破獲喵喵製毒工廠，起出大量成品及原料。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆地檢署與保三總隊分別在汐止、壯圍一帶破獲喵喵製毒工廠，起出大量成品及原料。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆地檢署與保三總隊分別在汐止、壯圍一帶破獲喵喵製毒工廠，起出大量成品及原料。（記者吳昇儒翻攝）

    檢警調在雜貨櫃中，查扣大批的走私大麻。（記者吳昇儒翻攝）

    檢警調在雜貨櫃中，查扣大批的走私大麻。（記者吳昇儒翻攝）

    檢警調在雜貨櫃中，查扣大批的走私大麻。（記者吳昇儒翻攝）

    檢警調在雜貨櫃中，查扣大批的走私大麻。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆地檢署與保三總隊分別在汐止、壯圍一帶破獲喵喵製毒工廠，起出大量成品及原料。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆地檢署與保三總隊分別在汐止、壯圍一帶破獲喵喵製毒工廠，起出大量成品及原料。（記者吳昇儒翻攝）

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