台中莒光新城凌晨惡火 母女送醫1人插管

台中市莒光新城今天凌晨發生火災，熊熊烈焰不斷自陽台竄出。（民眾提供）

2023/04/16 10:14

〔記者許國楨／台中報導〕位在中市北區的莒光新城今天凌晨傳出火警，熊熊烈焰不斷自陽台竄出，令人怵目驚心，消防局獲報趕往滅火，同時救出受困的一對母女送醫，其中母親因昏迷目前仍插管治療中，初步調查疑因蚊香擺放位置不佳引發火災，但確實起火原因仍需進一步鑑驗釐清。

這起火警發生在今天凌晨2點多，地點在北區錦中街的莒光新城，消防局獲報派遣中區、北屯及文昌分隊各式車輛共計16車、消防人員48人趕抵時，發現現場為地下3樓地上14樓集合式住宅，其中10樓一戶住宅已全面燃燒，熊熊烈焰不斷自陽台竄出，驚醒大樓其他睡夢中民眾，紛紛衝到戶外。

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經緊急灑水灌救，並將一度受困屋內分別75歲、47歲的陳姓母親及李姓女兒救出送醫，其中陳女因火勢煙燻呈現昏迷狀態，院方表示陳女血壓低須插管治療，另李女則眼睛稍微不適，無明顯外傷，仍留院觀察，而火勢在3時14分獲得控制撲滅，燃燒面積10樓約15平方公尺、11樓1平方公尺，財物損失待查。

消防人員進入火場檢視，現場已燒到宛如廢墟，經詢問李女起火原因，她表示睡覺前在客廳點蚊香，疑因位置擺放不佳而引發火災，惟確實起火原因仍需消防局火調課進一步鑑驗釐清。

消防人員進入火場檢視，屋內已燒到宛如廢墟。（消防局提供）

消防人員進入火場檢視，屋內已燒到宛如廢墟。（消防局提供）

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