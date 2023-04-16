「快上我」！人妻簡訊露餡 被活逮偷吃「老王+小王」

人妻簡訊「快上我」露餡，被活逮偷吃「老王」加「小王」，新竹地院判三人均應連帶賠償人夫。（記者蔡彰盛攝）

2023/04/16 07:43

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕人妻也是「時間管理大師」？新竹王姓人妻的LINE對話被先生發現有異狀，長期與柯姓「老王」柯男、陳姓「小王」激情鹹濕對話，包括「快上我」、「我會不會被你玩壞掉」、「舒服喔。像昨天一樣硬硬的」、「沒有叫持久」、「只有持續硬」；先生憤而向新竹地院對妻子與「老王」、「小王」共求償150萬元，法官最後判3人應連帶賠償27萬元。

結婚14年的陳男說，去年在妻子LINE對話及相簿中發現妻子王女長期分別與柯姓「老王」、陳姓「小王」有不正當交往關係，除與柯男對話多以「老公」、「老婆」、「寶貝」互稱外，尚有其他充滿曖昧和性暗示對話，包括互傳「快上我」、「快一點我忍不住了，我快要爆掉了...」，妻子傳「你到了嗎？這樣以後我會不會被你玩壞掉」，並於旅館內自拍裸照。

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此外妻子與陳姓「小王」以「老公」、「老婆」互稱外，更以裸露之對話表達性交慾望及經過，互傳「有車位停嗎？」、「為了打砲，我寧可停遠一點」、「車上要戴套套，你也不舒服」憤而對妻子與「老王」、「小王」共求償150萬元。

人妻怨：先生婚後流連聲色場所已分居9年

王女說，先生婚後流連於酒店、三溫暖等聲色場所，甚至結交特種行業小姐想離婚，夫妻已分居9年。

法官發現妻子與柯姓老王的對話有「沒有叫持久」、「只有持續硬」，甚至傳送穿著裸露照片還合拍上半身裸露、共浴合照，跟陳姓「小王」的對話則有「你帶我的安全帽來，騎車載我回家，做愛完再出門」、「舒服喔。像昨天一樣硬硬的」。

法官認為，被告三人均為思慮成熟、具有判斷是非能力之成年人，而有超乎一般異性朋友間正常應對舉止界線之曖昧及親密行為，顯已逾越社會一般善良風俗對於有配偶之人與異性間合理往來認知，嚴重破壞原告婚姻生活圓滿、安全及幸福，致原告受有精神上痛苦，因此判妻子與「老王」應連帶賠償15萬，妻子與「小王」應連帶賠償12萬。

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