他挺腰撞熟女屁股、下體還頂一下 下場出爐

詹男從後方用下體猛頂被害人屁股，被判刑4月。（示意圖，資料照）

2023/04/15 23:38

〔記者吳政峰／台北報導〕詹姓男子在新北某間家樂福超市內，以「缺錢加油」為由向一名熟女顧客討錢，被拒絕後，詹男竟貼在她後方，挺腰以下體猛頂被害人屁股。突如其來的舉動讓女子倍感惶恐，堅持提告，高等法院日前認定詹男的舉止不符常理，依違反性騷擾防治法判刑4月，得易科罰金12萬元，全案確定。

2021年7月間，被害人在該超市內購物，走到冰箱前挑選商品時，詹男突然上前搭訕，以「可不可以給我錢去加油」」為理索討金錢。女子以「抱歉」委婉拒絕，未料，詹男突貼在她的背後，趁她還來不及反抗，用下體猛頂其屁股，隨即落跑。

請繼續往下閱讀...

女子當場嚇壞，倉皇失措，拔腿狂奔衝到櫃檯跟店員求救，並指著詹男說「他欺負我」。詹男囂張反駁「你們可以去調監視器」，講完就走，氣得女子堅持報案。

詹男辯稱，當時是想跟告訴人要錢，不小心才碰到對方，但一審新北地院指出，一般人若欲與陌生人交談，應會保持合理的社交距離，且身體姿勢上應維持直立，或以上半身傾身向前，靠近他人的頭肩部附近說話，惟監視器顯示，詹男無故貼近被害人背後，突挺腰以下體往前頂撞其臀部，舉止顯不合常理，足認主觀上有性騷擾意圖，因此判刑4月，得易科罰金12萬元。

詹男上訴依舊否認犯罪，高院調閱監視器後，直指詹男干擾、破壞女子與性有關的寧靜、和平，使她身心受有莫大驚嚇，合議庭評議後認定一審認事用法無誤，量刑妥適，日前駁回其訴，全案確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法