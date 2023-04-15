破除南庄加里山「迷魂陣」！苗栗消防局更新無線電中繼台

苗栗縣政府消防局透過台灣電力公司補助，完成加里山該區域無線電中繼台設備更新與遷移，且測試後暢通無阻。 （苗栗縣政府消防局提供）

2023/04/15 11:57

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉加里山有「台版富士山」之稱，是熱門登山點，不過因午後易起霧，迷途事件頻傳，有賴人員上山救援，但無線電也易受山域地形阻礙而通訊不良。為此，苗栗縣政府消防局透過台灣電力公司補助，完成該區域中繼台設備更新，且測試後暢通無阻，提高救災救援效率，以降低遇困山友的危害風險。

加里山因形似日本富士山，被譽為「台版富士山」，標高2220公尺，是台灣小百岳之一，常年吸引山友造訪。但加里山午後易起霧，山友迷途事件屢見不顯，平均每年約10餘起；消防局統計過去3年，逐年依序有21件、10件、11件的迷途救援案件。尤其加里山登山步道2.7公里處的9號樁附近，因周邊地貌相似，常有人在此迷路、脫隊失聯，是山友口中傳說的「迷魂陣」。

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消防局於2011年起在加里山的東、西二線，依登山路徑沿途依序裝設救援樁，並與林務局整合將救援樁編號、GPS定位，供民眾可以依循救援樁指示登山，較不會迷路，迷路時也可告知救援人員，曾走過幾號樁，以利救援。

山區手機訊號不穩定，消防人員上山仰賴無電線通訊，不過無線電於部分山凹等處，也會通訊不良。消防局透過台電補助辦理縣內全區無線電站台設備更新與調整，已於3月完成。

消防局也於14日藉由辦理加里山山域搜救訓練，從鹿場登山口停車場沿著遊客的登山路徑至山頂三角站，沿途以無線電手持台與當地消防分隊值班及局本部指揮中心進行無線電通訊測試，途經的台鐵鐵軌、避難山屋、巨石區及9號救援樁等處，皆暢通無阻。

消防局長匡夢麟表示，山域事故救援往往需耗費大量人力、物力及時間，藉由通訊設備的改善，可強化該地山域的通訊品質，未來搜救人員將可迅速傳遞搜救情資、縮短救援時間、提升搜救效率，降低遇困山友的危害風險。

苗栗縣南庄鄉加里山有「台版富士山」之稱，是熱門登山點，不過因午後易起霧，迷途事件頻傳，有賴人員上山救援。（苗栗縣政府消防局提供）

苗栗縣南庄鄉加里山有「台版富士山」之稱，是熱門登山點，不過因午後易起霧，迷途事件頻傳，有賴人員上山救援。（苗栗縣政府消防局提供）

苗栗縣南庄鄉加里山有「台版富士山」之稱，是熱門登山點，不過因午後易起霧，迷途事件頻傳，有賴人員上山救援。（苗栗縣政府消防局提供）

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