中油員工私下兼差開小黃 偷領7萬武肺補貼被懲處

懲戒法院判陳員申誡。（記者吳政峰攝）

2023/04/15 10:07

〔記者吳政峰／台北報導〕中油陳姓工業安全衛生師2019年間考取計程車駕駛人執業登記，利用假日開小黃兼差賺外快，還請領武漢肺炎公路總局駕駛人津貼補貼7萬元，被審計部抓到，通報經濟部移付懲戒，懲戒法院認定陳員開小黃賺錢不符合社會公益，日前判申誡一次。

陳員原為中油的僱用人員（純勞工身分），2018年4月1日通過中油初任專業性職位甄試，改為派用人員，出任工業安全衛生師。2019年起，陳員未經指派，偷偷考取計程車駕駛人執業登記，利用假日，私下以每月一、二次頻率，違法反覆從事兼職載客業務。

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而後爆發武漢肺炎，陳員還請領公路總局駕駛人薪資補貼7萬元，沒想到被審計部在查核政府因應嚴重特殊傳染性肺炎防治與紓困經費執行情形時抓包，陳員趕緊於2022年3月11日退出車行，向新北市警局註銷執業登記，且向公路總局繳回武肺薪資補貼7萬元。

經濟部獲報後，將全案移請懲戒法院審理。陳員表示深感抱歉，誠心檢討，不再違法。

懲戒法院指出，公務員服務法修法後，雖然例外准許公務員兼差，但前提是要在法定工作時間以外，從事社會公益性質的活動，或其他非經常性、持續性工作，且未影響本職，才不用受罰。

懲戒法院表示，陳員兼差開小黃，收入歸己，不符合社會公益性質等例外免罰要件，已違反公務員不得兼職的規定，損害政府信譽，有懲戒必要，審酌陳的兼職期間2年、次數，及事發後坦承不諱、退出車行、註銷執業登記、繳回薪資補貼，決議判其申誡，可上訴。

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