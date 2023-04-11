台中高中生疑遭霸凌案 前學務主任等4人不當管教

2023/04/11 00:39

〔中央社〕台中市某高中學生疑遭師長霸凌而輕生。校方今天召開校事會議，前學務主任、主任教官以及2名學務創新人員有不當管教，各別移送考核會或相關委員會行政議處。

某高中生疑在校遭師長霸凌今年2月輕生。台中市教育局3月24日將此案相關7名人員全數調職，學務主任暫時停聘3個月。學生家長在3月30日將資料交給調查小組，校方今天召開校事會議，審議是否有不當管教。

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人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑接受中央社記者採訪指出，該生在校期間被記了多支警告，有些不符合校規，希望釐清是否構成不當管教，或是已是常態性的霸凌事件。該生在校期間，遭破壞人際關係、誣賴偷錢、密集記過等，都應釐清真相後還給他清白。

校事會議結果晚間出爐，調查委員認定前學務主任、主任教官、2名學務創新人員有不當管教，造成該生身心傷害的情事，決議依調查小組建議，依照「教師法」、「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」等相關規定，依各身分移送學校考核會或相關委員會做如記過處分等行政議處。

至於，教官兼生輔組長及另名教官、學務創新人員並無不當管教情事。學校另依檢舉在3月25日成立霸凌調查小組，持續後續調查。（編輯：陳彥鈞）1120411

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