路線一樣竟多400元 乘客抓包運將掉包計費表

新北地院。（資料照）

2023/04/09 23:43

〔記者王定傳／新北報導〕2021年間，王姓女子因工作需要，按照以往習慣，叫了計程車，從新北市鶯歌區中正三路出發，至新北市新莊區新崑路，王女確定運將沒繞路也未塞車、路線與以往一樣，里程竟比以往多，車資更多了400元，遂拍照檢舉，經濟部標準檢驗局調查，運將李男竟掉包計費表，把合格標籤撕下貼在不合格的計費表上欺騙乘客，新北地院依詐欺取財罪判處李男拘役50日。

檢警調查，李男原本安裝經由標檢局檢驗合格計程車的計費表，但他透過不詳管道取得不合格的計費表後，放在計程車內，再把合格標籤撕下貼上。

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2021年1月14日下午，王女在鶯歌中正三路搭上李男的計程車，抵達新莊新崑路後，她看了計費表里程數顯示23.4公里、金額635元，王女確定運將沒繞路，當時也未塞車，路線與以往一樣，這次里程比以往的16、17公里多，車資更多了400元，拍照檢舉。

李男說法前後不一，他在接受標準局人員製作訪問紀錄時說：「之前撿到一台計費表，與自己車上合格的計費表長一樣，就使用撿到的計費表來載客，因為沒有檢定單，就將原本計費表的檢定單貼上去」。

偵查時，李男辯稱：「我將車子借給朋友，朋友就把表放在車上」，審理時又稱：「標檢局打電話給我，說表有問題，我打電話給我朋友，我朋友就把車開走換回來，時間我忘記了」、「先前將計程車借給朋友，我不知道計程車上的計費表有被換過」等。

合議庭認為他供述前後不一致，關於「朋友所放」辯詞，不排除是面臨訴訟而編撰，判定有罪，觸犯虛偽標示與詐欺取財罪，以較重的詐欺罪論處，並斥責他使用不合格計費表欺騙乘客，犯後仍飾詞辯稱，但審酌他所詐得金額扣除通常車資僅有兩百餘元，所生危害並非嚴重，判拘50日。

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