為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    路線一樣竟多400元 乘客抓包運將掉包計費表

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2023/04/09 23:43

    〔記者王定傳／新北報導〕2021年間，王姓女子因工作需要，按照以往習慣，叫了計程車，從新北市鶯歌區中正三路出發，至新北市新莊區新崑路，王女確定運將沒繞路也未塞車、路線與以往一樣，里程竟比以往多，車資更多了400元，遂拍照檢舉，經濟部標準檢驗局調查，運將李男竟掉包計費表，把合格標籤撕下貼在不合格的計費表上欺騙乘客，新北地院依詐欺取財罪判處李男拘役50日。

    檢警調查，李男原本安裝經由標檢局檢驗合格計程車的計費表，但他透過不詳管道取得不合格的計費表後，放在計程車內，再把合格標籤撕下貼上。

    2021年1月14日下午，王女在鶯歌中正三路搭上李男的計程車，抵達新莊新崑路後，她看了計費表里程數顯示23.4公里、金額635元，王女確定運將沒繞路，當時也未塞車，路線與以往一樣，這次里程比以往的16、17公里多，車資更多了400元，拍照檢舉。

    李男說法前後不一，他在接受標準局人員製作訪問紀錄時說：「之前撿到一台計費表，與自己車上合格的計費表長一樣，就使用撿到的計費表來載客，因為沒有檢定單，就將原本計費表的檢定單貼上去」。

    偵查時，李男辯稱：「我將車子借給朋友，朋友就把表放在車上」，審理時又稱：「標檢局打電話給我，說表有問題，我打電話給我朋友，我朋友就把車開走換回來，時間我忘記了」、「先前將計程車借給朋友，我不知道計程車上的計費表有被換過」等。

    合議庭認為他供述前後不一致，關於「朋友所放」辯詞，不排除是面臨訴訟而編撰，判定有罪，觸犯虛偽標示與詐欺取財罪，以較重的詐欺罪論處，並斥責他使用不合格計費表欺騙乘客，犯後仍飾詞辯稱，但審酌他所詐得金額扣除通常車資僅有兩百餘元，所生危害並非嚴重，判拘50日。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    計程車協會調查：過半民眾漲價後減少搭小黃 84.3％贊成車內裝攝影機
    2023/03/31 12:07

    計程車協會調查：過半民眾漲價後減少搭小黃 84.3％贊成車內裝攝影機
    北北基計程車起跳價4月漲為85元 駕駛未改表超收最重罰9萬
    2023/03/29 16:29

    北北基計程車起跳價4月漲為85元 駕駛未改表超收最重罰9萬

    雙星才動工 一橋半價旺到三重大戶
    北北基計程車運費4/1起調整 起跳、延滯計時都漲價
    2023/03/29 12:48

    北北基計程車運費4/1起調整 起跳、延滯計時都漲價
    大台北地區計程車4月漲價 北市敬老愛心卡補助提高
    2023/03/22 15:32

    大台北地區計程車4月漲價 北市敬老愛心卡補助提高
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播