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    涉簽賭還是「為愛走天涯」？ 警扣失聯女大生手機 簽注對話曝光

    失聯靜宜女大生3月29日被拍到行走在沙鹿區的台灣大道與英才路口。（民眾提供）

    失聯靜宜女大生3月29日被拍到行走在沙鹿區的台灣大道與英才路口。（民眾提供）

    2023/04/09 17:17

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市靜宜大學林姓女大生，日前獨自搭機出國前往緬甸，雖已排除遭人蛇集團控制，且從種種跡象看來是自願性出國，但赴緬動機不明，警方目前已查扣林女與前男友共用手機，雖無網傳她出境前向詐團借2000元泰達幣等訊息，卻有「下注有贏錢」等對話，涉簽賭還是「為愛走天涯」？警方正全力釐清中。

    林姓女大生上月30日獨自搭機離境，警方查出她在緬甸，家屬擔心有犯罪集團涉入，急得在臉書社群PO文協尋，李姓前男友後來經由林女的高中朋友轉告得知，林女人在國外，很平安，仍擔心是被人蛇等詐團騙出國當「豬仔」，趕緊連絡林母報警。

    警方原將該案當作失蹤人口辦理，直到林母提供女兒新買的手機門號，經定位竟然出現在桃園機場附近，改朝人口販運方向追查，經由機場內外監視器，發現林女獨自拖著行李箱，走進機場，連衣服都和最後一天走進校園及步出宿舍一樣，且1人在候機室，沒有人同行，查出林女刷卡買機票，搭上前往倫敦的班機，中途在曼谷下飛機後入境緬甸。

    而專案小組已通知李男到案說明，李男強調對林女為何赴緬不知情，但有提醒「不要被騙」，但因李男曾與林女共用手機，目前由李男使用中，該支手機也被警方查扣，經數位採證發現，手機內沒有林女向人借錢或借虛擬貨幣的紀錄，卻有「下注有贏錢」等疑似賭博簽注的對話，因此到底涉簽賭還是「為愛走天涯」？警方正全力釐清中。

    至於有網友昨天凌晨在PTT八卦版發文指稱，女大學生是「被騙的」、「男友不走她不走」，但此訊尚未獲得相關單位證實。

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