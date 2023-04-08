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    4/8 今彩539頭獎開出2注！獎落新北、高雄

    4/8 今彩539頭獎開出2注！獎落新北、高雄。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    4/8 今彩539頭獎開出2注！獎落新北、高雄。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

    2023/04/08 22:33

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月8日）開獎的第112000084期今彩539開出2注，每注可得800萬元，由新北市三重區重陽路三段5巷11號1樓「金允發彩券行」、高雄市鳥松區學堂路111號「金財運彩券行」開出，第112000084期雙贏彩摃龜。

    第112000084期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、06、07、13、16、19、21、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎4注中獎，每注可得10萬元；參獎共127注中獎，每注可得500元；肆獎共1580注中獎，每注可得100元。

    第112000084期今彩539中獎號碼為「08、18、20、27、31」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共203注中獎，每注可得2萬元；參獎共7863注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬4668注中獎，每注可得50元。

    第112000084期39樂合彩中獎號碼為「08、18、20、27、31」，四合共3注中獎；每注可得21萬2500元；三合共312注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1644注中獎，每注可得1125元。

    第112000084期3星彩中獎號碼為「401」，正彩共26注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000084期4星彩中獎號碼為「8212」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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