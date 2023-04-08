護理師偷吃整型名醫甜喊「高潮好幾次」 原配氣炸提告結果出爐

護理師與已婚整型醫師上床，還傳送「高潮好幾次」簡訊，法官判決賠償60萬元。（示意圖）

2023/04/08 14:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名護理師與已婚整型名醫老闆於2016年間發生婚外情，還傳鹹濕簡訊給人夫名醫，「喜歡你舔」、「高潮好起次」，原配怒提告訴並索賠100萬，並指控護士拿醫師的錢置產、購買精品過優渥生活，這名護士答辯說，她不否認與名醫上床，但兩人已經於2019年分手，已逾侵權行為請求權2年時效，法官卻認為，原配於2020年才知此事，提告尚未逾越時效，判決護士應賠償60萬元。

原配起訴主張，她與擔任醫美診所整型醫師的丈夫於2003年結婚，這名護理師卻於2016年起與她的丈夫有染，還傳送鹹濕訊息，包括「我覺得有時候都還會高潮好幾次」、「還有分裡外的高潮」，原配強調，兩人逾越一般異性間正常社交，護理師故意不法手段，侵害她配偶權的情節重大，應賠償100萬元。

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這名護理師答辯說，她不否認有親密（鹹濕）對話，與醫師發生發生性行為，也承認兩人是男女朋友，但並未同居，且已經於2019年分手，原配已經逾越2年請求賠償的時效。

台中地院法官認為，原配是在2020年得知此事，去年提出損害賠償之訴，尚未逾越時效，判決護理師應賠償60萬元，可上訴。

至於原配指控拿醫師的錢，購入不動產、購買精品，護理師則否認這項指控，法官認為，護理師如何購入不動產，是其私人財務規劃方式，又用何種方式享受較為優渥的物質生活也是護理師的自由，不能遽論是醫師所資助，此部分不審理。

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