為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    護理師偷吃整型名醫甜喊「高潮好幾次」 原配氣炸提告結果出爐

    護理師與已婚整型醫師上床，還傳送「高潮好幾次」簡訊，法官判決賠償60萬元。（示意圖）

    護理師與已婚整型醫師上床，還傳送「高潮好幾次」簡訊，法官判決賠償60萬元。（示意圖）

    2023/04/08 14:05

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名護理師與已婚整型名醫老闆於2016年間發生婚外情，還傳鹹濕簡訊給人夫名醫，「喜歡你舔」、「高潮好起次」，原配怒提告訴並索賠100萬，並指控護士拿醫師的錢置產、購買精品過優渥生活，這名護士答辯說，她不否認與名醫上床，但兩人已經於2019年分手，已逾侵權行為請求權2年時效，法官卻認為，原配於2020年才知此事，提告尚未逾越時效，判決護士應賠償60萬元。

    原配起訴主張，她與擔任醫美診所整型醫師的丈夫於2003年結婚，這名護理師卻於2016年起與她的丈夫有染，還傳送鹹濕訊息，包括「我覺得有時候都還會高潮好幾次」、「還有分裡外的高潮」，原配強調，兩人逾越一般異性間正常社交，護理師故意不法手段，侵害她配偶權的情節重大，應賠償100萬元。

    這名護理師答辯說，她不否認有親密（鹹濕）對話，與醫師發生發生性行為，也承認兩人是男女朋友，但並未同居，且已經於2019年分手，原配已經逾越2年請求賠償的時效。

    台中地院法官認為，原配是在2020年得知此事，去年提出損害賠償之訴，尚未逾越時效，判決護理師應賠償60萬元，可上訴。

    至於原配指控拿醫師的錢，購入不動產、購買精品，護理師則否認這項指控，法官認為，護理師如何購入不動產，是其私人財務規劃方式，又用何種方式享受較為優渥的物質生活也是護理師的自由，不能遽論是醫師所資助，此部分不審理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    與同學妻偷情 姦情曝光竟嗆同窗吃過其妻全身、還謝借用7年
    2023/04/04 22:32

    與同學妻偷情 姦情曝光竟嗆同窗吃過其妻全身、還謝借用7年
    宮廟版大老婆的反擊！小三戴她戒指傳訊「濕答答」下場曝
    2023/04/01 00:13

    宮廟版大老婆的反擊！小三戴她戒指傳訊「濕答答」下場曝

    竹北1/2價 台積電擴廠寶山特區受惠大
    大學校園徵才台南首場啟動 醫院祭高額獎金搶「準白衣天使」
    2023/03/31 13:34

    大學校園徵才台南首場啟動 醫院祭高額獎金搶「準白衣天使」
    警察老公6000元包養女人 不給錢挨告 老婆看臉書才知道....
    2023/03/25 09:57

    警察老公6000元包養女人 不給錢挨告 老婆看臉書才知道....
    人妻護理師與醫師在診間「親親」、「抱抱」 綠帽夫獲賠60萬元
    2020/08/18 07:50

    人妻護理師與醫師在診間「親親」、「抱抱」 綠帽夫獲賠60萬元
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播