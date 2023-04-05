國三中部路段去年取締逾2千件內側車道龜速車 進帳600多萬

車輛龜速行駛於國道內側超車道，小心吃上行駛過慢的罰單。 （記者湯世名攝）

2023/04/05 16:46

〔記者湯世名／彰化報導〕「烏龜」當心！車輛龜速行駛於國道內側超車道，影響後方車輛行駛人人喊「打」，國道七隊在國道3號175.1公里、231.5公里南北向路段，及國道6號14公里東西向路段設有取締內側慢速車照相，去年就開出2062件慢速車罰單，全部依法開罰3000至6000元罰鍰，國庫至少進帳600餘萬元。

國道七隊指出，國道3號速限110公里，國道6號速限100公里，內側車道為超車道，若行駛內側車道前方沒車、後方又擋到車，就可能被依慢速車照相取締。去年在轄線開出共2062件慢速車罰單中，有1件為下午1點46分，1輛轎車行駛於國道3號南下175.1公里內側車道時，時速僅91公里，由於其前方沒有車輛，後方卻有車輛被其擋住，因此依法照相取締開罰。

請繼續往下閱讀...

國道七隊表示，內側車道慢速車違反法條為高速公路及快速公路交通管制規則第8條第1項第3款規定，「內側車道為超車道。但小型車於不堵塞行車之狀況下，得以該路段容許之最高速限行駛於內側車道」，並依道路交通管理處罰條例第33條1項3款，汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路，不遵使用限制、禁止、行車管制及管理事項之管制規則而有下列行為者，亦即「未依規定行駛車道」，處汽車駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。

七隊強調，他們取締方式為採證過程全程錄影並均依測速儀器操作程序執行，儀器功能正常且經財團法人工業技術研究院檢定合格在案，本測速儀器係以雷射光束瞄準單一受測目標進行偵測，測得受測目標車輛超速後系統即自動採證，證據資料中瞄準點十字標記處即為受測車輛，無誤測他車情事，內側車道為超車道，汽車行駛高速公路宜遵守前揭規則，俟時速達該路段最高速限時始行駛於內側車道。

國道七隊並呼籲，內側車道慢速車取締標準，車輛行駛於內側車道前方一定距離內無其他車輛，但因其行駛速度影響後方車流正常行進；慢速車違規疑慮可以尋求交通違規申訴管道，將會再檢視相關取締事證後進行回復。

1輛轎車行駛於國3南下175.1公里內側車道，時速僅91公里，由於其前方沒有車輛，後方卻有車輛被其擋住，被國道七隊依法照相取締開罰。 （國道七隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法