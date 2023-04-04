與同學妻偷情 姦情曝光竟嗆同窗吃過其妻全身、還謝借用7年

陳男被控偷吃高中同學的妻子，台南地院判須賠六十萬元給受害的同學。（示意圖）

2023/04/04 22:32

〔記者王俊忠／台南報導〕男子阿光與陳姓男子是高中同學，阿光與妻子小雪（皆化名）在2004年結婚，小雪婚後多年認識陳男，並從2015年開始與陳男交往，平均兩週「嘿咻」1次，直到2022年小雪向丈夫坦承不倫戀、才結束7年的婚外情。由於不倫曝光後，陳男曾囂張傳訊告知阿光說，「你妻子全身上下我都用過吃過了，謝謝你借我用了7年」等語，台南地院法官認定陳男偷吃，判陳須賠60萬元給受害同學。

阿光控訴，其高中同學陳男明知小雪是他的妻子，竟多次與小雪發生性關係，外遇時間長達7年，直到2022年6月，他察覺妻子似與其他男子有不倫關係，質問後妻子才吐實，劈腿對象竟是他的高中同學陳男。

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阿光痛批陳男偷吃他老婆7年後，居然毫無悔意，不斷傳訊息挑釁嘲弄、騷擾他跟妻子，為此受人指點議論，家庭婚姻遭受嚴重破壞、身心承受極大痛苦，不得不提告向陳男求償1百萬元精神慰撫金。

一審開庭時，雖然陳男否認有與小雪發生性關係，但法官發現，陳男多次傳訊給阿光與小雪夫妻兩人，透露出婚外情一事。

在婚外情曝光後，陳男囂張傳訊告知阿光說：「你妻子很會主動搖，真的棒，她說以前跟你做的時候，心裡都想著我呢，全身上下我都用過吃過了，這樣你以後還用的下去，也真的佩服你，謝謝你借我用了7年」等語。

對於陳男傳訊給阿光，小雪也傳訊給陳男說「阿光沒有錯，不應受到如此羞辱」等語。

陳男並嗆阿光指「其妻每次跟他辦完事，有跟他拿錢，如有拿錢，那叫交易，不是搞她」，對於陳男傳給阿光的諸多嘲弄、挑釁訊息與雙方私訊對話，陳男從未否認阿光對他「偷情7年」的指控，證明陳男與小雪確有長達7年的婚外情。

而小雪也說與陳男認識時，陳男就知道她已嫁給阿光了，她與陳是從2015年間開始交往，到2022年6月間結束，交往期間平均約兩週發生1次性關係，她有向陳男拿過1次錢1500元，是陳硬塞給她的。法官從上述事證認定陳男與小雪大搞7年外遇的事實，考量阿光受害程度及與陳男雙方的身分、經濟等條件，判陳男要賠償阿光60萬元，可上訴。

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