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    瓊瑤劇在醫院真實上演！雲林阿公緊抱老伴「我來了，不要怕」

    阿公不捨妻子車禍，趕至醫院相依緊抱。（圖自雲林縣消防局；本報合成）

    阿公不捨妻子車禍，趕至醫院相依緊抱。（圖自雲林縣消防局；本報合成）

    2023/04/03 19:03

    〔即時新聞／綜合報導〕雲林一名消防隊員遇到一件堪稱現實版「瓊瑤劇」事件，80多歲妻子在幫丈夫買完飯準備回去的途中遭遇車禍，送醫後無大礙，而丈夫得知後趕到醫院緊緊抱住妻子，溫柔說著「阿珠，我來了，不要怕，一切有我」，妻子則哽咽道歉說「你先去吃飯、都是我的錯」，後來兩人緊緊相擁一分鐘，在一旁叮嚀婦人的醫院放射科人員都愣在原地，原PO事後發文笑說「瓊瑤寫的原來是真的」。

    根據消防員發文分享，這名80多歲的老婦人是在幫丈夫買便當途中出車禍的，所幸送醫檢查後無大礙「還能站能走」，而她的丈夫接到通知趕到醫院後，一邊跑著一邊張開雙臂向妻子大喊她的名字，兩人當場抱在一塊。消防員提到老婦人倚著丈夫的臂彎帶著哭腔說「對不起、你先去吃飯、都是我的錯」。但丈夫卻連忙安慰老伴「阿珠，我來了，不要怕，一切有我」緊緊抱著妻子。

    消防員表示當下他發現「瓊瑤寫的原來是真的」。當時他們就旁若無人的抱了一分鐘，連放射科醫護人員要請老婦人去換衣服都完全沒注意到。其他網友在貼文下留言，「原來放閃不是年輕人的專利」、「一場跨越時間的愛戀，給他們抱啦」、「旁邊的放射師表示：你們有想過我的感受嗎？」。

    阿公不捨妻子車禍，趕至醫院相依緊抱。（圖自雲林縣消防局）

    阿公不捨妻子車禍，趕至醫院相依緊抱。（圖自雲林縣消防局）

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