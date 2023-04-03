七美雞舍火警 幸無人員傷亡、雞隻死亡

以土雞蛋聞名的七美離島，傳出雞舍火警。（澎湖縣政府消防局提供）

2023/04/03 17:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全台鬧雞蛋荒！以土蛋雞聞名的七美鄉，突然傳出南港村雞舍火警，澎湖縣政府消防局接獲報案後，立即調動七美消防分隊消防車與救護車趕往現場馳援，所幸火勢迅速撲滅，未造成人員傷亡，也未傳出雞隻死亡。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日下午1時12分接獲民眾報案指稱，七美鄉南港村阿成雜貨店附近有燃燒情形，請派人車搶救。消防局獲報後，立即派遣七美分隊消防車與救護車輛共3車3人前往搶救，由小隊長陳俊偉現場指揮。

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勤務人員趕赴救災途中，回報黑煙直竄天際，抵達現場已見明顯火勢，立即部署水線搶救。火勢約10分鐘左右搶救即獲控制，經確認係以廢棄船艙作為養雞雞舍起火燃燒，所幸於消防局勤務人員及七美分駐所、安檢所等友軍人力通力合作下，火勢未延燒損及周遭物品，無人員受傷（困）及財物損失，有關起火原因由消防局進行後續調查。

由於七美鄉為離島鄉，許多肉質來源必須靠農戶飼養，但規模不大，幾乎家家戶戶都有養雞，並多以放牧為主，因此土雞蛋為七美鄉特產，新近又全台鬧雞蛋荒，益顯土雞蛋的重要性，所幸此次火警只是燒毀雞舍，並未造成雞隻死亡，因此頂多是雞舍遭毀，下蛋的母雞都還在，讓各界虛驚一場，只是後續整理還要一段時間及人力支援。

七美消防分隊隊員，架設水線灌救雞舍。（澎湖縣政府消防局提供）

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