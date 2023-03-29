台中民宅火警疑行動不便屋主「燒到碳化」 將驗DNA確認身分

圖中民宅昨發生火警。（民眾提供）

2023/03/29 17:17

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區一戶民宅28日發生火警，消防局獲報到場迅速將火勢撲滅，卻在客廳一樓發現一具已燒到碳化的焦屍，初步研判是賴姓獨居男屋主，因行動不便逃生不及身亡，警方今天報請檢方相驗並通知家屬認屍時，因屍體已被燒到面目全非，將比對DNA確認死者身分。

台中市北屯區安順北一街上一戶民宅，昨下午4點多傳出火警，大量濃煙不斷竄出，嚇壞附近民眾急報案，消防局獲報派遣文昌、四平、水湳等分隊，消防車9輛、救護車1輛共10台、人員24名趕抵時，現場為2樓RC、3樓鐵皮加蓋建物，立即布署水線搶救。

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火勢在5時許控制撲滅，警方在現場設置封鎖線管制，並調閱周邊監視器釐清起火時狀況，但消防人員檢視清理火場時，卻在一樓客廳發現發現一具已碳化的焦屍，經警方根據相關資料清查，初步研判是行動不便的70歲賴姓獨居男屋主，但為了確認身分，警方今天報請檢方相驗時，也通知家屬認屍。

但因屍體已被燒到面目全非，連死者家屬也無法明確辨視，警方表示，將進一步採集DNA確認死者身分，至於起火原因正由消防局火調人員調查中。

消防人員趕往灌救。（民眾提供）

鑑識人員也到場。（民眾提供）

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