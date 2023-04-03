繼台中後北市也推夜間法律諮詢 11日正式上路

為確保民眾能就近且便利使用市府法律諮詢服務， 台北市政府法務局今宣布，將在北市府1樓消費者服務中心加開「夜間法律諮詢」，預計於11日晚正式上路，爾後每週二晚上6點至8點均提供服務。（台北市政府法務局提供）

2023/04/03 17:08

〔記者魏瑾筠／台北報導〕有鑑於台北市政府目前提供的法律諮詢僅在白天上班時間，為確保民眾能就近且便利使用市府法律諮詢服務，六都中繼台中市政府後，台北市政府法務局今也宣布，將在北市府1樓消費者服務中心加開「夜間法律諮詢」，預計於11日晚正式上路，爾後每週二晚上6點至8點均提供服務。

台北市法務局長連堂凱表示，目前北市府日間法律諮詢是由台北市政府秘書處與台北律師公會及基隆律師公會合作開設，據統計，去年共服務7384人次，其中4978人次為面對面諮詢、1839人次為電話諮詢，還有567人次是透過視訊諮詢，其餘各區公所也有提供日間時段法律諮詢。

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北市法務局則是與法扶基金會合作，於每週一及週四上午提供消費爭議及債務清理法律諮詢服務，據統計，去年共有176件消費爭議等法律諮詢案。

至於夜間法律諮詢的部分，連堂凱表示，目前六都只有台中市政府提供服務，台北市則是中正區公所每週一晚上提供服務，對此該局選在週二晚的時段開設，未來將持續和其他局處或台北律師公會等民間單位合作，增加新的時段擴大辦理，並提供更優化的服務。

連堂凱提醒，有夜間法律諮詢需求的民眾可至「市政大樓臨櫃預約服務」辦理預約，未來也計劃將相關預約作業整合至「台北通」，並逐步納入各區公所既有的法律諮詢服務，讓民眾「一指完成」線上預約，操作上更加便利。

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