北市免費法律諮詢破萬件 律師意外發現家庭問題

2019-08-22 22:46

〔記者蔡思培／台北報導〕現在台北市12行政區都有提供市民免費法律諮詢服務，今年至7月30日也受理1萬多件，還有律師在諮詢服務過程發現民眾的家庭問題。北市民政局今舉辦「108年度市民法律諮詢服務義務輪值律師感謝餐會」，表揚236位義務律師。

在大同區提供法律諮詢服務的律師楊偉奇表示，過去台灣律師人數較少，雖設有調解委員會提供諮詢服務，諮詢時間卻有限。他因此自願提供法律諮詢服務，之後一做就是10多年。他在擔任義務律師後才發現，不少民眾的法律知識其實相當薄弱，諮詢過程不僅能協助他們解決問題，也能慢慢讓他們了解司法知識與架構。

大同區另一位律師周建才，同樣也服務近10年，而且也常到新北提供法律諮詢服務。雖然義務律師提供的是法律服務，卻常在諮詢過程中發現其他方面的問題，他曾遇到一位40餘歲的漂亮女子因為竊盜行為前來諮詢，後來才發現女子因爲與婆家相處不融洽、壓力又大，才靠著偷竊洩壓，意外得知女子的家庭問題。

周建才分享到，法律諮詢與一般律師工作的差異在於，當客人找上律師時常常已經被告、或遇到法律糾紛，但有些前來諮詢的民眾僅是對法律方面有疑問，有時律師們也會告訴民眾，並非所有案子都只能靠訴訟解決，有些事靠調解委員會即可解決。

北市12個行政區每週一至週五上午9點30分至11時30分皆有提供市民免費法律諮詢服務，自95年上路起至今年7月30日止，全市諮詢服務已受理高達 23萬多件。由於法律諮詢便利，加上律師們主動提供專業服務，諮詢案件年年成長。

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