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    電眼拍到「不速鬼」伸手摸黑色胸罩 賊瞎扯「摸烏龜」

    林男伸手摸黑色胸罩，被監視器全都錄。（圖擷自「社會事新聞語音」）

    林男伸手摸黑色胸罩，被監視器全都錄。（圖擷自「社會事新聞語音」）

    2023/04/03 14:45

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一位女市民晾曬在戶外的內衣被偷到怕，直接裝監視器監控，昨天果然清楚拍到林姓男子行跡猥瑣，正伸手準備偷胸罩的畫面，當時監視器發出警示嚇得林男落荒而逃，女市民隨即將該「內衣大盜」影片PO網引起警方注意，2小時就鎖定林男逮人，但他瞎扯是要「摸烏龜」否認偷內衣，警方仍依法送辦。

    昨天臉書社團流傳一段監視器影片，一名男子當時騎機車經過巷弄，瞧見戶外晾曬整排衣物駐足許久，還不停東張西望神情詭異，最後乾脆直接熄火下車，仔細緊盯著曬衣桿還伸手去摸1件女性的黑色內衣，此時監視器發出警報，男子聽見也嚇了一大跳，立刻轉身跳上機車發動走人。

    影片中還附上註解表示巷弄內「驚見內衣大盜」，並公布男車牌，稱他專偷女性貼身物，被害人遭偷2次損失10套內衣褲，但老公的內衣褲都沒被拿，只拿她的，才裝監視器希望揪出；轄區第六分局昨晚8時網巡時發現流傳內衣竊賊影片，立即聯繫被害人完成報案並主動展開追查鎖定身分，2小時內就循線將涉嫌的52歲林姓男子逮捕到案。

    警方指出，林男當天上午經過長安路2段巷弄時，動手想竊取晾曬女性內衣褲，除被監視器發出警示，也驚動屋主察看急忙逃離，未竊取成功，而聲稱在工地工作的林男，警訊中否認要偷內衣，並瞎扯因一時好奇，才伸手要「摸烏龜」，但因相關監視器清楚拍到，事證明確，訊後全案仍依竊盜未遂罪嫌送辦。

    警方兩小時逮到林男送辦。（圖由警方提供）

    警方兩小時逮到林男送辦。（圖由警方提供）

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