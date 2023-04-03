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    首頁　>　社會

    疫情期間玩股票賠500萬元 妻遭夫涉毆打致死

    2023/04/03 14:06

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市樹林區發生人倫悲劇，鍾姓女子在疫情期間玩股票慘賠近500萬元，這兩年與丈夫林姓男子感情生變時常吵架，本月1日2人前往樹林區某宮廟參拜時又起口角，林男怒火中燒抄起地上的掃把毆打鍾女，打完便負氣獨自返家，鍾女也負氣留宿宮廟。豈料隔日早上廟方人員叫鍾女起床時發現她生命徵象微弱，趕緊將其送醫，昨晚間仍不治身亡，警方也將林男逮捕並法辦。

    據了解，50歲林男與鍾女結婚多年，疫情期間鍾女疑似看了新聞與朋友推薦，企圖投資股票想要賺一筆，沒想到玩越大、賠越多，鍾女發現時已慘賠近500萬元，林男為此與鍾女感情嚴重生變，甚至有動手毆妻的紀錄。

    也因為這個原因，導致鍾女與夫家關係幾近決裂，除了與林男時常爭吵，與婆婆的關係也漸漸不睦。1日上午林男與鍾女前往樹林區俊英街某宮廟參拜，期間兩人又談起股票賠錢一事，雙方言語交鋒、劍拔弩張，林男一時氣過頭，抄起宮廟的掃把毆妻，直到廟方人員把兩人拉開，隨後林男負氣獨自開車返家，鍾女也不願見到林男，負氣留宿宮廟一晚。

    鍾女雖被打得全身是瘀青，但當晚還有與廟方人員共進晚餐，並無太大異狀。隔日上午，廟方人員叫鍾女起床時發現她生命徵象微弱，趕緊將其送醫並通知林男到院，急救至當晚10時許仍未果，鍾女辭世。

    警方獲報將林男帶回偵詢，經調查林男無前科，他承認動手毆妻，但沒有想到這麼嚴重。警方表示，今日下午鍾女遺體將會進行相驗，確切死因將待相驗後釐清。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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