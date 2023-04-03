毒鴛鴦販毒他要關到2042年、她先出獄提離婚 法官准了

毒鴛鴦販毒他至少關到2042年、她先出獄提離婚，法官准了。圖為苗栗地院。（資料照）

2023/04/03 11:37

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣一對夫妻阿銘（化名）與阿萱（化名）2人於2015年4月間結婚，但2人因販毒多次進出監獄，阿萱於去年1月間再度服刑期滿出獄，認為阿銘關在監獄仍要許久才能出獄，2人僅能透過視訊或探監互動，難以維持夫妻感情或家庭相處，因而出離婚。苗栗地院法官審理後，判准2人離婚。

阿萱主張，2人於2016年7月間因販毒被逮入監服刑，她已經服刑期滿。但阿銘還涉及22次毒品危害防制條例，另外還觸犯妨害自由與恐嚇危害安全罪，仍在服刑中。2人感情難以維繫，造成阿萱精神痛苦，破鏡難以重圓，故訴請離婚。

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阿銘則說，2人於2015年共同犯毒品案，阿萱自己涉入其中，認為阿萱有不可推卸責任，並要求若要離婚阿萱必須拿出15萬元。

苗栗地院法官審理後，認為阿銘因涉案服刑最快也需至2042年1月間才能縮刑期滿。另考量阿銘曾單獨販賣毒品，刑期較長，且案底太多，短期無法出獄，而社會上一般觀念為體察，任何人處於同一情況下，均不願繼續維持婚姻生活，可以認為2人間婚姻已生破綻而無回復希望，故判主阿萱與阿銘離婚。

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