老公慶生開趴沒揪 老婆氣炸：一定有姦情

老公沒揪她參加慶生會，老婆氣炸質疑一定有姦情。示意圖（路透資料照）

2023/04/03 10:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕鄧姓男子和陳姓女子結婚多年，陳女發現，老公生日時沒揪她辦趴，反而和鄒姓女子一起慶生，她直覺兩人有姦情提告求償30萬，但法官檢視慶生趴的照片，發現有10多人參加活動，並非是鄧、鄒兩人獨自過生日，因此認定證據不足，判陳女敗訴。

判決指出，陳女結婚多年後和丈夫感情不睦，雙方離婚後，陳女回過頭檢視這段婚姻為何會失敗，她意外發現，她和鄧男離婚前，鄧男曾和鄒女一起參加慶生趴，兩人還合影留念，事後鄒女生日時，鄧男還去參加鄒女和家人的生日會，她直覺鄒女就是破壞她婚姻的主謀，憤而向鄧、鄒兩人提告求償30萬元。

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鳳山簡易庭審理時，鄧男坦承有揪鄒女參加慶生活動，但辯稱當天是一群友人聚在KTV慶祝，才沒有邀約陳女出席，雖然有拍照合影，但並非只有兩人單獨合照，其他友人也都有上鏡，不解只是單純的友人聚會，為何會被陳女質疑出軌。

法官檢視陳女所提出的KTV照片，發現慶生會有10多人參與，且鄧、鄒的合照也沒有過份親密的舉動，依社會一般通念，算親朋好友間的通常社交活動，且有配偶之人並未喪失與異性友人從事正當社交活動的權利，加上陳女沒有提出更具體的證據，因此認定證據不足，判陳女敗訴。

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