登嘉明湖疑高山肺水腫發作命危 花蓮空勤直升機救援

71李姓男子1日由台東向陽派出所開始登山，昨深夜在花蓮卓溪鄉布新營地疑因高山症出現肺水腫的狀況失去意識，今早由空勤直升機救援下山。（民眾提供）

2023/04/03 10:51

〔記者王錦義／花蓮報導〕71李姓男子參加登山團，1日由台東向陽派出所入山，中途疑因高山症出現肺水腫的狀況，2日深夜出現有呼吸喘、意識模糊狀況，花蓮縣消防局今天0點接獲報案，一早天剛亮就由空勤總隊派遣花蓮駐地黑鷹直升機前往救援，把失去生命跡象的患者救出送醫急救。

花蓮縣消防局指出，今天0點14分接獲民眾報案，指稱一行20人隊伍1日由台東向陽派出所入山，預計5日由花蓮瓦拉米出，2日晚在花蓮卓溪鄉布新營地紮營（海拔高度約3121公尺），其中一名71歲李姓男子身體不適、意識模糊，消防局立即組成7人搜救小組，但礙於地型及天候因素，無法第一時間到達案發地點。

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為爭取時效，花蓮縣消防局向內政部空中勤務總隊申請由花蓮駐地勤務第一大隊第三隊前往救援，消防局指出，今早6點36分空勤直升機編號NA-711由花蓮機場起飛，前往目標區，上午7點13落地把失去生命跡象的李姓患者救出，之後由花蓮消防局救護車轉送往花蓮慈濟醫院急救。

醫師指出，在高海拔地區缺氧的情況下，有些人的肺部會適應不良，造成肺動脈過度收縮，肺血管的水分滲出到肺泡，導致肺泡淹水、氧氣交換更不容易、呼吸困難。症狀一開始是乾咳、活動時會覺得喘，還有上坡時行走困難。很容易誤以為只是勞累或體力不好。當肺水腫愈來愈嚴重時，休息也會喘、呼吸有喘鳴聲，並且出現典型的粉紅色泡沫血痰。如果不趕快下降高度、及時治療，常會因缺氧窒息而死，死亡率可高達50%。

71李姓男子1日由台東向陽派出所開始登山，昨深夜在花蓮卓溪鄉布新營地疑因高山症出現肺水腫的狀況失去意識，今早由空勤直升機救援下山。（民眾提供）

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