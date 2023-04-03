為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    登嘉明湖疑高山肺水腫發作命危 花蓮空勤直升機救援

    71李姓男子1日由台東向陽派出所開始登山，昨深夜在花蓮卓溪鄉布新營地疑因高山症出現肺水腫的狀況失去意識，今早由空勤直升機救援下山。（民眾提供）

    71李姓男子1日由台東向陽派出所開始登山，昨深夜在花蓮卓溪鄉布新營地疑因高山症出現肺水腫的狀況失去意識，今早由空勤直升機救援下山。（民眾提供）

    2023/04/03 10:51

    〔記者王錦義／花蓮報導〕71李姓男子參加登山團，1日由台東向陽派出所入山，中途疑因高山症出現肺水腫的狀況，2日深夜出現有呼吸喘、意識模糊狀況，花蓮縣消防局今天0點接獲報案，一早天剛亮就由空勤總隊派遣花蓮駐地黑鷹直升機前往救援，把失去生命跡象的患者救出送醫急救。

    花蓮縣消防局指出，今天0點14分接獲民眾報案，指稱一行20人隊伍1日由台東向陽派出所入山，預計5日由花蓮瓦拉米出，2日晚在花蓮卓溪鄉布新營地紮營（海拔高度約3121公尺），其中一名71歲李姓男子身體不適、意識模糊，消防局立即組成7人搜救小組，但礙於地型及天候因素，無法第一時間到達案發地點。

    為爭取時效，花蓮縣消防局向內政部空中勤務總隊申請由花蓮駐地勤務第一大隊第三隊前往救援，消防局指出，今早6點36分空勤直升機編號NA-711由花蓮機場起飛，前往目標區，上午7點13落地把失去生命跡象的李姓患者救出，之後由花蓮消防局救護車轉送往花蓮慈濟醫院急救。

    醫師指出，在高海拔地區缺氧的情況下，有些人的肺部會適應不良，造成肺動脈過度收縮，肺血管的水分滲出到肺泡，導致肺泡淹水、氧氣交換更不容易、呼吸困難。症狀一開始是乾咳、活動時會覺得喘，還有上坡時行走困難。很容易誤以為只是勞累或體力不好。當肺水腫愈來愈嚴重時，休息也會喘、呼吸有喘鳴聲，並且出現典型的粉紅色泡沫血痰。如果不趕快下降高度、及時治療，常會因缺氧窒息而死，死亡率可高達50%。

    71李姓男子1日由台東向陽派出所開始登山，昨深夜在花蓮卓溪鄉布新營地疑因高山症出現肺水腫的狀況失去意識，今早由空勤直升機救援下山。（民眾提供）

    71李姓男子1日由台東向陽派出所開始登山，昨深夜在花蓮卓溪鄉布新營地疑因高山症出現肺水腫的狀況失去意識，今早由空勤直升機救援下山。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    挺登山女神曾格爾！ 孫瑋芒舉《列子》典故暗諷「不實抨擊」
    2023/04/01 17:07

    挺登山女神曾格爾！ 孫瑋芒舉《列子》典故暗諷「不實抨擊」
    創中央山脈大縱走紀錄 越野好手古明政今起挑戰28天速攀百岳
    2023/04/01 10:58

    創中央山脈大縱走紀錄 越野好手古明政今起挑戰28天速攀百岳

    青埔A18核心靜巷宅「菁美學」高坪效獲好評
    曾格爾再度發文！點名3人怒批「不實指控」 要求公開道歉
    2023/04/01 06:28

    曾格爾再度發文！點名3人怒批「不實指控」 要求公開道歉
    玉山「手作工法」整修步道 友善自然生態環境邁大步
    2023/03/30 09:25

    玉山「手作工法」整修步道 友善自然生態環境邁大步

    夢時代美人節 最高回饋25%
    7旬翁獨攀郡大山失足 墜80米深谷傷重昏迷
    2023/03/18 19:20

    7旬翁獨攀郡大山失足 墜80米深谷傷重昏迷
    45歲男肚脹痛飄尿騷味 「這器官」腫2倍大已末期
    2023/03/18 15:44

    45歲男肚脹痛飄尿騷味 「這器官」腫2倍大已末期
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播