台中男誇口智商高多金「勾勾纏」 妙齡女嚇到哭怒告性騷

台中市張姓男子在路邊搭訕一名妙齡女子，誇口智商很高且多金擁多房產，最近要買名車邀出遊，還要女子與男友分手，糾纏超過20分鐘。（資料照）

2023/04/02 20:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子2019年間在路邊搭訕一名妙齡女子，誇口智商很高且多金擁多房產，最近要買名車邀出遊，還要女子與男友分手，糾纏超過20分鐘，女子事後忍不住壓力爆哭並提告，被依違反性騷擾防治法開罰的張男不服上訴，但二審認處分適法，駁回上訴。

判決指出，2019年8月28日晚間8時許，張男行經西屯區一間餐廳附近時，見一名妙齡女子在人行道上取機車，張假意問路上前搭訕，接著誇口智商高達200，名下有1間房產、4間公司，近日還會購買瑪莎拉蒂名車，可載女子出遊，還要女子與男友分手。

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女子當時面對張男的糾纏原想離開，但因前方遭機車擋住，背後、左側緊靠牆壁，與張男僅相隔一輛機車的女子難以脫身，就這樣被對方糾纏超過20分鐘，女子好不容易見張男離開唯恐對方再次糾纏，除向附近民眾求助，還因壓力太大忍不住哭泣，事後也向警方提出性騷擾告訴。

全案經性騷擾防治委員會決議性騷擾成立，開罰3萬元，張不服提出訴願遭駁，因此向台中地院提起行政訴訟，不過法官認定開罰有據駁回，張主張一審判決沒有釐清事實，忽略他的訴訟權益，枉法裁判，羅織罪名，因此再上訴台中高等行政法院，聲請撤銷處分。

台中高等行政法院審理後認定，一審判決有針對相關事實，與卷內事證無不服，也沒有違反論理、經驗、證據法則，或有適用法規不當的問題，認為張男訴請無理由，駁回上訴，全案判罰確定。

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