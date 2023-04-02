國三男助人不慎踩破採光罩墜落全身傷 家境不佳警募善款相助

台中大里一位國中生家境不佳助人卻摔傷住院，仁化派出所所長黃秉鈞（左三）、警友站長唐肇鐘（右二）募集社會善款交給男同學媽媽（右三）。（記者陳建志翻攝）

2023/04/02 18:43

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里一所國中一名國二男同學，日前因零錢掉落採光罩，下去撿拾卻爬不上來，一名國三男同學見狀，見義勇為上前幫忙，卻不慎失足踩破採光罩後墜落至地下一樓車道口，造成雙手及顏面骨折送醫住院，因母親1人扶養3名小孩，家中經濟不佳，仁化派出所所長黃秉鈞和警友站長唐肇鐘募集社會善款前往關心，幫助一家人度過難關。

台中霧峰警友辦事處仁化警友站站長唐肇鐘上任後，積極協助仁化派出所推動轄區各項警政治安作為，改善員警執勤環境及補強警用裝備，對於關懷弱勢族群更是不遺餘力。

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大里某國中一名國三男同學，日前看到國二學弟爬到地下停車場採光罩上撿零錢，撿完後卻無法自行脫困，一時見義勇為上前幫忙，卻不慎失足踩破採光罩後墜落至地下一樓車道口，造成雙手及顏面骨折、傷勢嚴重。

仁化派出所所長黃秉鈞得知男同學父親7年前即因病過世，母親僅靠在早餐店上班的微薄收入，獨力養活3個小孩，將此事告知唐肇鐘站長，希望能協助募集社會資源，幫忙度過難關。

唐肇鐘得知男同學家中的困境後，立刻邀集大里在地林姓、葉姓、施姓等企業公司董事長、台中市德善興善德會及仁化警友站等共募集了數萬元善款，親自送到男同學家中交給國中生媽媽，讓全家人對於社會的溫暖非常感動和感謝。

霧峰分局長陳祥麟表示，警方除全力維護轄區的治安、交安外，也主動發掘及關懷弱勢族群，希望藉此善行義舉能發揮拋磚引玉的效果，將愛心照亮每一個角落，讓社會更祥和美好。

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