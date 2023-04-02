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    老公隨身碟藏259個性愛檔 女主角辯不知已婚判賠30萬

    老公隨身碟神秘資料夾藏259個性愛檔，女主角竟是同行她崩潰提告求償勝訴。（情境照）

    老公隨身碟神秘資料夾藏259個性愛檔，女主角竟是同行她崩潰提告求償勝訴。（情境照）

    2023/04/02 17:53

    〔記者黃良傑／高雄報導〕王姓人妻意外發現丈夫工作用隨身碟，一時好奇連上電腦，發現取名「Donzelin.ss」的神秘資料夾」，點入赫見丈夫珍藏的性愛影片，女主角竟是她以為同事的同行董女，檔案多達259個，比對拍攝時間是婚後隔年，她崩潰告董女侵害配偶權，求償100萬元，法官判人妻勝訴，董女應賠償30萬元，全案可上訴。

    被告董女否認曾和王、湯同事，不否認曾與湯男交往，但時間是在湯與王女結婚前，質疑性愛影片與自拍的時間有誤；但法官認為王女於婚後，即2016年10月間，曾在臉書抒發成為人母的心情，董女也在下面留言「帶來給我照顧！」比對影片拍攝日期，認定董女與湯男自拍性愛影片時，應知湯男已婚。

    判決書指出，王女和丈夫湯男於2015年12月底結婚，被告董女是丈夫2016年任職公司的主管，王女懷孕期間也至該公司擔任行政助理，3人曾經同事，董女也曾來家中做客，知道她和湯已婚。

    2021年8月間，王女發現丈夫的工作用USB隨身碟中，有命名為「Donzelin.ss」的資料夾。她好奇打開神秘的資料夾，發現資料夾中存有董女與丈夫的性愛自拍照片與影片，數量多達259個檔案，拍攝時間最早還是2016年7月，恰是夫妻2人婚後半年，懷疑當時丈夫就與頂頭上司董女發生關係，還自拍留下大量性愛影片。

    董女否認和湯男夫妻共事過，只是同行同業，堅稱不曾到王女家拜訪或做客，但她坦承2016年7月至隔年2、3月間曾和湯交往，此後兩人生活無交集，期間不知湯男已婚，並質疑照片所記載的日期及真實性，主張照片無法證明性愛對象就是湯男。

    法官比對檔案確認湯男曾經出現，另王女曾於2016年10月在個人臉書發文，抒發結婚生女成為人母心情時，被告在該臉書文章下方留言回覆「帶來給我照顧！你們去約會啦」等字，隔年參加公司員工及家眷旅遊曾與被告合照，故認定董女應知湯男已婚，判決王女勝訴，董女應賠人妻30萬元。

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