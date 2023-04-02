空軍上兵偽製同袍軍人身分證辦貸款 盜用公印判刑6個月

基隆地院審理後，依盜用公印罪判處許男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。 （記者吳昇儒攝）

2023/04/02 16:07

〔記者吳昇儒／基隆報導〕曾於空軍防空暨飛彈第六三一營服務的上兵許顥翰，為了以蘇姓同袍名義進行貸款，竟於服役期間冒刻長官職銜章偽造蘇男的臨時軍人身分證，甚至跑到副連長室盜蓋公印，最後成功冒名申貸款項，得手10萬元。基隆憲兵隊獲報後，介入調查，許男也坦承犯行。基隆地院審理後，依盜用公印罪判處許男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

檢憲調查，24歲通信上兵許顥翰於前年12月1日退役，但在退役之前，利用蘇姓同袍名義，要向某知名銀行申辦貸款，該銀行則表示因蘇男具備現役軍人身分，申辦貸款須提供軍人身分證。

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許男為了能成功申貸，同年8月31日先委請不知情的陳姓友人冒刻第六三一營第一連連長及輔導長印章，再向不知情的蘇男取得一張證件照後，回到單位使用電腦，取得空白「臨時軍人身分證」檔案，蘇男的證件照、盜刻的印章蓋上後，偷跑到該單位副連長室，盜用連隊公印，偽造出蘇男的臨時軍人身分證。

許男向銀行申請時，因授信條件不足，遭到駁回；同年9月25日只好轉向民間借貸公司申貸，最終獲得貸款，許男也因此獲利10萬元。

檢察官偵訊時，許男坦承有偽造蘇男的臨時軍人身分證向民間借貸公司借款，也承認冒刻連長及輔導長的印章，並盜用連隊的公文印章。

負責管理單位公印的陳姓人員也向檢察官表示，連隊公印通常都是放在保密櫃內，而許姓上兵因職務關係，知道該保密櫃密碼，因此才能取得印章蓋在偽造的臨時軍人身分證件上。檢察官偵訊後，依法將許男起訴。

法官審理後認為，許男冒刻部隊長官印章、偽造臨時軍人身分證、盜蓋部隊公印，已觸犯「偽造印文」、「公務員假借職務上之機會，行使偽造特種文書」及「公務員假借職務上之機會盜用公印文」等罪，應以較重的盜用公印罪論處。

法官考量許男犯後已坦承犯行，其手段並非惡劣，且現已退伍，擔任酒店少爺等情狀，判處有期徒刑6月，得易科罰金。

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