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    渣男射後不理害懷孕 女友怒嗆「告你強姦」GG了

    張姓女子墮胎後找不到男友，傳訊嗆「告你強姦」GG了。示意圖，圖中人物非新聞當事人。（記者黃佳琳攝）

    張姓女子墮胎後找不到男友，傳訊嗆「告你強姦」GG了。示意圖，圖中人物非新聞當事人。（記者黃佳琳攝）

    2023/04/01 10:35

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕張姓女子和男友嘿咻後發現自己懷孕，男友不想要孩子，鼓吹張女去做墮胎手術，還承諾會付墮胎費、幫忙做月子，結果張女墮胎完，男友卻人間蒸發，張女氣得傳訊嗆他要「告你強姦」，結果被法官依恐嚇罪判罰5千元。

    判決指出，去年5月23日晚間7點多，剛做完墮胎手術的張女，一直連繫不到男友，身心俱疲的她，傳簡訊給男友「你現在是要一次匯多少給我，不要每天都匯100塊給我，我不是乞丐」、「還是你匯6000給我，我不管你借還是搶，我真的會叫哥哥幫我出來處理，不然我就叫哥哥陪我去報警說強姦我，你不要再不接哥哥電話」。

    男友看到訊息後，立即去警局報案提告恐嚇罪；高雄地院審理時，張女哭訴指出，男友讓她懷孕後又墮胎，後續也沒有按照約定補償坐月子的費用，她又一直找不到男友，才會傳簡訊給他，沒有恐嚇他的意思；張女律師也替她向法官求情，辯稱這些文字都是墮胎後情緒上的發洩，不算恐嚇。

    但法官認為，強制性交罪乃我國刑法明定的犯罪行為，且刑責非輕，如涉及此等犯罪，當屬對涉嫌人的名譽造成嚴重貶損，張女所為算是對男友的「惡害通知」，依社會常情已足使人心生畏懼，但考量張女沒有前科，加上又處於剛墮完胎身心俱疲的狀態，因此僅依恐嚇危害安全罪判罰5千元，得易服勞役，可上訴。

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