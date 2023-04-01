「彩虹菸教父」藏身桃園豪宅落網 被扣千萬豪車R8、i8

警方扣得林姓男子擁有的2輛豪車。（圖由警方提供）

2023/04/01 09:17

〔記者周敏鴻／桃園報導〕太陽會成員林姓男子涉嫌成立彩虹菸製毒集團，因毒品罪嫌被通緝後，仍藏身在桃園市一處豪宅內製造彩虹菸，3月30日被警方破獲，起出價值逾2000萬元的彩虹菸與原料。警方說，林男率先引進彩虹菸到桃園市販售，堪稱「彩虹菸教父」，他憂心被警方查獲，深居簡出，卻改不了對超跑的熱愛，擁2輛價值各約千萬元的豪車，分別是奧迪R8、BMW電動車i8，可能因他認定8就是代表「發」。

桃園市政府警察局執行「社區警政再出發」、「清源專案2.0」勤務，清查社區後，發現因毒品罪嫌被通緝的林男涉嫌藏身豪宅，持續製造彩虹菸，交給下游藥頭販售。

請繼續往下閱讀...

市警局刑事警察大隊偵查第一隊配合桃園警分局長期蒐證後，3月30日持桃園地方法院搜索票，查獲林男到案，起出彩虹菸1835支、已混入毒品菸草的半成品19100克等，警方說，1公克半成品可製成1支彩虹菸，以每支彩虹菸的價格1000元計算，林男擁有的彩虹菸成品與半成品共2萬又935支、價值高達2093萬5000元。

警方另扣得2輛豪車，懷疑都是林男用販毒的黑心所得購買，警方說，林男長期涉嫌製造彩虹菸販售，之前因檢警查獲下游藥頭溯源查到林男涉案，對他發布通緝後，他就轉明為暗，藏身在保全嚴密的豪宅內，警方透過清查社區，才能順利查獲他到案，訊後已依毒品罪嫌將他移送桃園地檢署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

林姓男子（前右）被警方依毒品罪嫌送辦。（圖由警方提供）

警方查獲林姓男子持有彩虹菸成品與半成品一批。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法