涉買票 嘉義1村長1里長當選無效

嘉義地檢署。（資料照）

2023/03/31 19:52

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義地檢署偵辦去年九合一地方公職人員選舉賄選案，查獲嘉義縣中埔鄉灣潭村村長當選人蔡建旺參選涉以期約30萬元約另名候選人放棄競選；嘉義市大溪里長當選人黃石君涉受李姓市議員候選人指示，以每票1千元或2千元代價買票，尋求選民支持，2案經嘉檢提起當選無效之訴，嘉義地方法院先後於3月15日、3月29日審結，一審判決蔡建旺、黃石君均當選無效。

嘉檢指出，蔡建旺以期約30萬元代價，約另名村長候選人放棄競選活動，涉犯公職人員選舉罷免法第97條第1項之對於具有候選人資格者行求賄賂而約其放棄競選罪嫌重大，檢警調於去年9月6日發動搜索、扣押及傳喚偵查，同年月13日起訴，12月提起當選無效之訴，刑事部分，嘉義地院12月30日判決有罪確定，今年3月15日民事一審判決當選無效。

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檢警調另於去年10月20日發動偵查，認為嘉義市大溪里里長當選人黃石君涉受到李姓市議員候選人指示買票，尋求選民投票支持，依涉犯選罷法第99條第1項之對於投票人交付賄賂而約定其投票權一定之行使罪嫌重大，同年11月23日起訴，12月提起當選無效之訴，今年3月29日，嘉義地院判決當選無效。

嘉檢指出，檢察官積極監督法院裁判，對於法院宣判的賄選案件、顯然不適合緩刑宣告的案件提起上訴，迄今已經上訴8案，盼法院適當裁判，端正選風、遏止違反民主法治不當行為。

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