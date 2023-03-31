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    誘騙台人到柬埔寨「摘器官」未遂 人口販運成員王子明、林沂鋒判刑

    人口販運集團成員王嫌、林嫌被嘉義地院判刑。（翻攝畫面）

    人口販運集團成員王嫌、林嫌被嘉義地院判刑。（翻攝畫面）

    2023/03/31 18:14

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕人口販運集團成員王子明、林沂鋒涉嫌誘騙國人出國至柬埔寨摘取器官未遂，及涉及從事毒品咖啡包分裝工廠販毒，嘉義地院今天依違反人口販運防制法、毒品罪，判王嫌6年6月、林嫌6年有期徒刑。

    判決書指出，王嫌、林嫌去年加入蔡松斌、林䥵妘等人（桃園地院審理中）組成的人口販運犯罪組織，由蔡松斌負責處理受詐騙、同意出境至國外的民眾，確保民眾順利出境，林䥵妘負責擔任仲介角色，與在柬埔寨有人體器官需求的買家聯繫並牽線。

    王嫌、林嫌負責至機場交付民眾出境文件，確認出境民眾前往柬埔寨等工作。該集團分工後，蔡松斌即以工作為由，詐騙本案被害人蔡姓男子出境至柬埔寨，待蔡男至柬埔寨後，販賣蔡男全部器官以牟利新台幣100萬元。

    判決書表示，去年7月27日王嫌、林嫌一同赴桃園機場，將護照、疫苗證明等資料交付給蔡男，拍照確認蔡男確實出境，並將登機照片傳送給蔡松斌、林䥵妘，惟蔡男登機後，該集團成員聯繫有人體器官需求的買家，對方不欲付款，林䥵妘為免蔡男遭該買家接走卻不付款，即設法找人至柬埔寨機場接走蔡男。後來蔡男的家人報警，蔡男購買機票後輾轉順利返台。

    至於王嫌、林嫌違反毒品罪嫌部分，王嫌於去年8月中旬購入第三級毒品原料後，王嫌與林嫌2人與其他共犯一同分裝毒品咖啡包，共同涉犯意圖販賣而持有第三級毒品罪，檢警並扣得501包毒品咖啡包。

    判決書指出，王嫌共同犯意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪，處有期徒刑4年4月，共同犯意圖販賣而持有第三級毒品罪，處有期徒刑2年6月，應執行6年6月；林嫌共同犯意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪，處有期徒刑4年，共同犯意圖販賣而持有第三級毒品罪，處有期徒刑2年4月，應執行6年。

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