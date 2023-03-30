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    前桃園市議員吳宗憲連任失利 被查獲賄選被訴

    前桃園市議員吳宗憲去年底競選連任失利，又被檢調查獲涉嫌綁樁、現金賄選，今天被桃園地檢署起訴。（資料照，記者謝武雄攝）

    前桃園市議員吳宗憲去年底競選連任失利，又被檢調查獲涉嫌綁樁、現金賄選，今天被桃園地檢署起訴。（資料照，記者謝武雄攝）

    2023/03/30 17:08

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕民進黨籍前桃園市議員吳宗憲去年競選連任失利，選後被檢調查獲競選期間涉嫌透過樁腳買票，桃園地檢署調查後今天偵結，將他與多名競選助理及觀音區地方人士依違反公職人員選舉罷免法起訴。

    吳宗憲曾為國民黨籍，在桃園觀音地區經營已久，曾當選升格前鄉民代表與鄉代會副主席，更曾三連霸縣議員；2014年吳競選市議員失利，於隔年靠補選勝出。後因為公開力挺總統蔡英文，被國民黨開除黨籍，2018年以民進黨籍連任市議員，但去年挑戰連任失利，更被檢舉賄選。

    檢警調查，吳宗憲為求當選，去年11月21日涉嫌透過搭檔競選里長的許女，以走路工或活動工作人員名義掩護，發放每人600元現金，尋求選民支持。此外，吳還透過洪姓、范姜姓2名助理尋找其他里長候選人綁樁，綁樁代價從1萬元到10萬元不等，多以贊助競選經費給予，部分候選人見吳別有意圖，當下婉拒，也有人事後覺得不妥退錢。

    檢調發動搜索調查，吳宗憲一度失聯，事後被拘提到案，他起先否認涉案，辯稱買票是助理、樁腳個人行為，與其無關，但檢調掌握他曾二度自己送錢到里長服務處，被檢察官聲請羈押禁見獲准後，才改口承認，自白犯行，目前仍在押。

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