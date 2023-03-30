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    首頁　>　社會

    男無照騎車撞護欄 後座女車主頂罪被警抓包

    鄭姓男子騎車自撞護欄，警方到場，坐在機車後座的張姓女子向警方謊稱機車是她騎的；警方事後調閱監視器發現，事故前，張女斜背著綠色女用背包，坐在機車後座，查出張女替鄭男頂罪。（記者林嘉東翻攝）

    鄭姓男子騎車自撞護欄，警方到場，坐在機車後座的張姓女子向警方謊稱機車是她騎的；警方事後調閱監視器發現，事故前，張女斜背著綠色女用背包，坐在機車後座，查出張女替鄭男頂罪。（記者林嘉東翻攝）

    2023/03/30 11:06

    〔記者林嘉東／新北報導〕鄭姓男子無照騎車還載人，騎經台2線時，為閃避前車，失控自撞護欄，後載張女為掩護鄭男無照騎車，向到場警方謊稱車是她騎的，警方事後調閱監視器才發現實情；警訊後，今天將鄭、張2人依違反使公務員登載不實罪嫌函送偵辦。

    這起冒名頂替案，發生在本月24日中午12時30分，一輛機車騎經金山區台2線35公里處時發生自撞護旁護欄事故。

    金山警方到場時，45歲張姓女子告訴警方機車是她騎，事故當時，她為了閃避車輛不及，才會自撞護欄。

    警方事後調閱監視器發現，事故前，張女斜背著綠色女用背包，坐在機車後座，機車其實是43歲的鄭姓男子騎的；警方找來鄭男、張女後，2人才改稱，鄭當時掃墓結束欲返回家中，過彎時閃避車輛不慎自撞，因他沒有駕駛執照，張女又是機車車主，張女才自告奮勇，要替他頂罪，並在接受實施酒精呼氣測試後前往淡水馬偕醫院就醫。

    分局長蔣叔君表示，市民發生車禍時，應理性誠實提供個人資料，勿欺瞞隱匿，以免因小失大；本案原僅是單純交通違規，張、鄭男卻純著僥倖心態，反而吃上刑事偽造文書官司，得不償失。

    鄭姓男子騎車自撞護欄，警方到場，坐在機車後座的張姓女子向警方謊稱機車是她騎的；警方事後調閱監視器發現，事故前，張女斜背著綠色女用背包，坐在機車後座，查出張女替鄭男頂罪。（記者林嘉東翻攝）

    鄭姓男子騎車自撞護欄，警方到場，坐在機車後座的張姓女子向警方謊稱機車是她騎的；警方事後調閱監視器發現，事故前，張女斜背著綠色女用背包，坐在機車後座，查出張女替鄭男頂罪。（記者林嘉東翻攝）

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