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    首頁　>　社會

    無照騎車闖紅燈撞傷人 惡男竟怪警鳴笛查緝

    法官審理後，依過失重傷害罪判處莊男有期徒刑一年，全案仍可上訴。（記者吳昇儒攝）

    法官審理後，依過失重傷害罪判處莊男有期徒刑一年，全案仍可上訴。（記者吳昇儒攝）

    2022/09/25 17:23

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名莊姓男子今年3月28日晚間騎車行經成功二路，因紅燈右轉被警方發現，警員鳴笛示意莊男停車受檢。莊男反而加速逃逸，撞倒一名機車騎士，導致對方受傷。審理時，莊男竟稱是因為警方追逐他，才會導致騎士受傷，警方也有過失。法官認為，是莊男不願配合盤查才釀禍，故依過失致重傷害罪，判處他一年徒刑。

    判決書指出，無照騎乘機車的莊男於案發當時載著江姓友人，因違規紅燈右轉被巡邏的蔡姓警員發現，隨即鳴笛示意他停車受檢；莊男為了躲避警方查緝，竟在速限50公里處的路段，超速到76公里行駛，因未注意前方機車騎士，直接撞上對方車輛。

    導致挨撞的機車騎士腦外傷及蜘蛛膜下腔出血、硬腦膜下出血，被檢察官依過失重傷害罪起訴。

    莊男一度供稱，是因為被警方追趕，才會發生車禍，所以警方也有過失，要求法官傳喚蔡員到庭作證。

    蔡姓警員則表示，莊男騎乘機車闖紅燈還跨越雙黃線，因為要查緝他所以必須闖紅燈，為了安全起見才鳴警笛、亮燈警示，用意在取締莊男交通違規，並警示其他用路人也要注意安全。莊男如果知道被警追逐，聽到警笛聲應停車受檢。

    法官勘驗蔡員密錄器畫面及筆錄後，莊男自知理虧，改稱不再主張追查自己的員警有過失。

    法官審理後認為，莊男騎乘機車未注意規定肇事，害被害騎士受到重創，且未與被害人達成和解，考量他犯後承認犯行，且有未成年子女須扶養，依過失重傷害罪判處莊男有期徒刑一年，全案仍可上訴。

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