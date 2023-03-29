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    中壢懷寧醫院大樓二拍流標 房仲：底價到13億買家可能出現

    桃園市中壢區「懷寧醫院」大樓今日二拍流標。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢區「懷寧醫院」大樓今日二拍流標。（記者李容萍攝）

    2023/03/29 23:29

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區「懷寧醫院」大樓，由台灣金融資產服務股份有限公司執行金拍，第1拍總底價19億4745萬元於2月8日流標，今日（3月29日）進行第2拍、底價15億5796萬元仍流標，房產業者評估二拍底價為一拍的8折價格仍高，尤其建物有出租第3人，在拍定後不點交等情況有些複雜，許多人不願碰，但若三拍底價來到13億元左右，有錢有勢的買主可能就會出現，名正言順當起醫院的房東。

    根據該法拍公告，懷寧醫院大樓是為了清償創辦人吳清彥的票款而遭到法拍，大樓建物屋齡9年，樓層樓高11層，為地上11層、地下4層，基地面積約900.24坪、建物面積約6761.94坪，拆算每坪底價約28.8萬元，目前1至7樓為懷寧醫院使用，8、9樓則法人喜福美福祉經營該醫院的附設的護理之家，全案採不點交。

    其實，懷寧醫院經營權早在去年5月易主，現在由前三軍總醫院外科部主任暨整形燒燙傷專家戴念梓接任院長、其胞弟台北榮總骨科醫師戴念國接任醫療副院長，承租租期2年。先前對於醫院大樓法拍一事，醫院高層均表示經營不受影響，如果順利拍賣，也可以跟新的房東合作，繼續經營。

    懷寧醫院今年加入桃園市低劑量電腦斷層篩檢服務，該院透析中心明（30）日上午舉行「新智慧透析機型導入儀式」，大手筆引進6台全球最先進智慧洗腎機台系統，可以將洗腎病患資料，快速同步的傳遞到全球合作的透析中心，並事前預約洗腎床位，讓腎友在國內外商務旅行、訪友、旅遊，和一般國人一樣行程不受影響、行動不再受限制。

    桃園市中壢區「懷寧醫院」大樓今日二拍流標。（記者李容萍攝）

    桃園市中壢區「懷寧醫院」大樓今日二拍流標。（記者李容萍攝）

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