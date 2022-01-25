指示員工當密醫 懷寧醫院院長判1年10月定讞須入獄

桃園市中壢區懷寧醫院。（擷取自Google Map）

2022/01/25 12:29

〔記者張文川／台北報導〕桃園市中壢區懷寧醫院院長吳清彥，授意2名沒有醫師資格的病歷紀錄員充當密醫，無照替病患看診、開藥，法院歷審都依違反醫師法，將吳清彥判刑1年10月，最高法院日前駁回上訴定讞，吳確定必須入獄。

懷寧醫院位於平鎮新屋交流道旁，創辦人吳清彥以懷寧內科診所兼洗腎中心起家，醫院於2015年開幕，是地方上重要的醫院與護理之家。

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判決指出，吳清彥於2016年9月、12月，先後僱用畢業於中國醫藥大學中醫系的許姓、菲律賓法蒂瑪大學醫學系的蔡姓病歷紀錄員，許、蔡2人均未考取醫師執照，吳清彥卻要求2人執行看診、開立醫囑單，遭人錄影蒐證並檢舉，桃園地檢署於2017年發動搜索。

吳男否認指示許、蔡2人執行醫療行為，且有明確制止，開會時也要求同仁不得稱呼2人是醫師。但院內醫護指證歷歷，還有護理師直到搜索時才知道2人不是醫師，另有醫師曾向院方反映這樣違法但沒用，為了自保只好離職避免和密醫共事。

許、蔡2男都坦承被吳清彥要求執行醫療業務，許男說當初是去應徵行政主任，原本也只是做醫療紀錄，後因人力不足，吳清彥遂要求他幫忙開立醫囑等，沒多久他就離職了；蔡男也說是院長指示他開立醫囑。

一審桃園地院、二審高等法院都不採信吳清彥辯詞，認定他明知許、蔡2人無醫師執照，卻授意其執行醫療行為，依醫師法「非法執行醫療業務罪」判刑1年10月。吳上訴三審，最高法院駁回上訴定讞。

許男二審被判刑1年徒刑，未上訴三審；蔡男在檢方偵查時就已認罪，獲緩起訴處分確定。

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