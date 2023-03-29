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    他「黨職併公職」溢領近98萬！救國團被追繳 興訟敗訴確定

    救國團敗訴確定。（資料照）

    救國團敗訴確定。（資料照）

    2023/03/29 23:14

    〔記者楊國文／台北報導〕早期國民黨的黨職年資可併公職年資，頗受爭議，南投縣政府謝姓公務員退休時，將參加救國團的12年6個月年資併入計算，但政府年金改革後，依社團年資處理條例規定而扣除12年6月黨職年資，重新計算，要求救國團返還謝男溢領優存利息退休金共97萬多元，救國團不服，先繳還後，提起行政訴訟，最高行政法院認定原處分於法有據，今判救國團敗訴確定。

    南投縣政府謝姓公務員被銓敘部部審定於2011年7月2日退休生效，但他於1978年8月到1991年1月擔任救國團專職人員的年資多達12年6月，也併入公職年資計算，被採計得辦理優惠存款金額為133萬多元。

    不過，年金改革後，銓敘部依「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給興處理條例」相關規定，認為黨職年資12年6月不應併入公職年資，依法扣除後，變更其優存金額為54萬多元，重新計算，追繳溢領款項，南投縣政府認為，依社團年資處理條例第5條等規定，向救國團追繳謝男自退休生效之日起到2018年8月間溢領的優存利息共97萬9726元。

    救國團先繳付97萬9726元後，提起訴願被駁回，打行政訴訟，救國團主張，原處分違反誠信原則，且社團年資處理條例第5條第1項第2款規定侵害財產權，屬違憲而無效，加上，社團年資處理條例第5條第1項規定的時效是「追繳溢領退休金，應在該條例施行『一年內』為之」，已超過1年的請求權時效，因此要求撤銷原處分。

    台中高等行政法院判救國團勝訴，撤銷原處分，南投縣政府應返還97萬9726元。上訴後，最高行政法院撤銷發回台中高等行政法院更一審審理。

    不久，最高行政法院大法庭為統一見解，於2021年10月1日做出裁定，社團年資處理條例第5條第1項規定的追繳時效應於該條例施行的「一年內為之，乃「訓示規定」，一年後仍有權依法追繳執行。

    台中高等行政法院更一審審理認為，救國團被要求依據社團年資處理條例第5條相關規定，返還其溢領的97萬多元，並無違誤，去年4月判救國團敗訴。

    救國團仍不服，提起上訴。最高行政法院認為更一審判決無誤，原處分於法有據，今判決救國團敗訴確定。

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