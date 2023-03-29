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    異國夫妻死劫、翁嘴掛後照鏡...... 中市北區不禮讓行人14天開罰578件

    台中市第二分局展開「行人正義大執法」。（警方提供）

    台中市第二分局展開「行人正義大執法」。（警方提供）

    2023/03/29 12:45

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區去年底發生公車未禮讓行人，撞上過斑馬線的伊拉克籍季男與台籍妻子、幼子釀2死1傷悲劇，今年2月初又傳貨車轉彎時未禮讓老翁，導致老翁嘴掛在貨車右後照鏡的驚悚場景，轄區警方除持續取締也展開「行人正義大執法」，短短14天就告發578件，藉此提醒駕駛人遵守法規，禮讓行人。

    台中市北區有三所大學、一中商圈、中國醫藥大學附設醫院，以及東興傳統市場、台中公園等地點，有大量行人用路者穿越路口，易發生車輛與路人爭道情事，轄區二分局早將「捍衛行人路權」列為執法重點，但去年底到今年初，接連發生上述兩起重大的未禮讓行人事故，再度引發社會關注。

    二分局表示，除同步檢視轄區行人安全環境，針對行穿線退縮、庇護島增設、擴大路口人行道、安全停等空間、優化路口照明、增設行穿線、行人有聲專用號誌等工程措施，提報交通局33處路口工程改善，推動道路優質化，提升行人安全，從本月13日開始至26日止，也執行為期2週的「行人正義大執法」。

    經統計，短短14天就舉發578件汽機車行經路口不禮讓行人交通違規，另外加強路口淨空、越線受罰，針對轄內重要路口、易肇事地點及時段，強化編排執法守望勤務，以遏制威脅行人安全，導致嚴重傷害的不當違規駕駛行為。

    二分局長楊川強調，行人屬於道路上弱勢族群，車輛行經路口時應減速慢行，如車輛距離行人3條枕木紋內，就是不到3公尺，務必要暫停禮讓，違規者將依道交條例告發，另交通部已預告，汽車行經行穿線不讓行人，現行小型車罰鍰2000元、大型車罰鍰2800元，未來將一律按法定罰鍰最高額3600元處罰（機車維持1200元），預計3月底前上路。

    台中市第二分局展開「行人正義大執法」。（警方提供）

    台中市第二分局展開「行人正義大執法」。（警方提供）

    該分局短短14天就告發578件。（警方提供）

    該分局短短14天就告發578件。（警方提供）

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