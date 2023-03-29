為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    茂德收購東森電視爆內線交易 知名律師林則奘等6人起訴

    時任茂德法務長，負責茂德收購東森電視股權案的律師林則奘，涉嫌內線交易而被起訴。（資料照）

    時任茂德法務長，負責茂德收購東森電視股權案的律師林則奘，涉嫌內線交易而被起訴。（資料照）

    2023/03/29 11:00

    〔記者錢利忠／台北報導〕知名大咖建商茂德集團6年前入主東森電視，檢調查出，重訊曝光之前，時任茂德法務長並處理茂德收購東森電視股權的律師林則奘，以及多名東森電視內部人涉嫌提早進場買進東森國際股票，分別獲利1萬5600元至133萬5260元不等；台北地檢署今依內線交易罪起訴林則奘等6人。

    檢方查出，林則奘等6人涉嫌內線交易，接續下單買入東森國際股票，林則奘及妻子袁梅珍，合計不法所得為133萬5260元、林則奘事務所的宋姓女性行政人員獲利19萬8800元、宋女的王姓女友人獲利17萬900元、前東森國際副總經理謝長仲獲利1萬8000元、前東森國際投資總處協理的李姓前妻獲利1萬5600元；檢方均建請法院宣告沒收。其中，宋女及謝男已繳回不法所得。

    起訴書指出，林則奘與茂德國際投資負責人張高祥為多年好友，林時任茂德法務長，負責茂德收購東森電視股權案，關於收購案的重大消息確立時間為2017年9月6日，東森國際發布重訊的時間則是2017年11月2日晚上6時30分，因此，此案限制內部人交易的期間為從2017年9月6日至11月3日中午12時30分為止。

    檢方查出，林則奘於2017年9月6日至13日間，涉嫌透過妻子的證券帳戶，以平均每股8.81元價格，於限制交易期間買進東森國際股票1450張；之後林參與併購案會議，得知交易雙方就收購金額一度有歧異，隨即指示妻子全數出清持股，平均每股賣價為9.28元，不法所得68萬1500元。

    後來，張高祥仍想收購東森電視，遂於2017年10月中旬，再度委託林則奘與賣方聯繫重啟談判，此時，林則奘便將此消息透漏給妻子，並由妻子於2017年10月13日至10月27日間，買進東森國際股票1816張，平均買入價格為8.8元，擬制性不法所得共65萬3760元；林則奘夫婦分兩波段內線交易，總計不法所得合計133萬5260元。

    其餘包括宋女在內等被告，則是從林則奘夫婦對談中，聽聞收購案的內線消息，好康逗相報給友人，並分別進場買進股票，因此也捲入內線交易官司。

    前東森國際副總經理謝長仲，涉嫌內線交易不法獲利1萬8000元而被起訴。（資料照）

    前東森國際副總經理謝長仲，涉嫌內線交易不法獲利1萬8000元而被起訴。（資料照）

    茂德於2017年洽談收購東森電視。（資料照）

    茂德於2017年洽談收購東森電視。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    掩飾母公司虧損 淘帝-KY董事長等4高層涉造假財報、內線避損被訴
    2023/02/01 11:14

    掩飾母公司虧損 淘帝-KY董事長等4高層涉造假財報、內線避損被訴
    同欣電併勝麗爆內線交易 創投名人夫婦今再被搜索約談
    2022/10/27 16:53

    同欣電併勝麗爆內線交易 創投名人夫婦今再被搜索約談

    以匠人之心 短時間突破400萬人觀看數
    晟德大藥廠獨董涉內線交易 檢調兵分7路搜索
    2022/07/14 22:23

    晟德大藥廠獨董涉內線交易 檢調兵分7路搜索
    茂德收購東森電視爆內線交易 6被告交保、茂德總裁作證請回
    2020/06/05 08:52

    茂德收購東森電視爆內線交易 6被告交保、茂德總裁作證請回

    痘花臉宅男靠它「抗痘」對比照超驚人
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播