茂德收購東森電視爆內線交易 知名律師林則奘等6人起訴

時任茂德法務長，負責茂德收購東森電視股權案的律師林則奘，涉嫌內線交易而被起訴。（資料照）

2023/03/29 11:00

〔記者錢利忠／台北報導〕知名大咖建商茂德集團6年前入主東森電視，檢調查出，重訊曝光之前，時任茂德法務長並處理茂德收購東森電視股權的律師林則奘，以及多名東森電視內部人涉嫌提早進場買進東森國際股票，分別獲利1萬5600元至133萬5260元不等；台北地檢署今依內線交易罪起訴林則奘等6人。

檢方查出，林則奘等6人涉嫌內線交易，接續下單買入東森國際股票，林則奘及妻子袁梅珍，合計不法所得為133萬5260元、林則奘事務所的宋姓女性行政人員獲利19萬8800元、宋女的王姓女友人獲利17萬900元、前東森國際副總經理謝長仲獲利1萬8000元、前東森國際投資總處協理的李姓前妻獲利1萬5600元；檢方均建請法院宣告沒收。其中，宋女及謝男已繳回不法所得。

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起訴書指出，林則奘與茂德國際投資負責人張高祥為多年好友，林時任茂德法務長，負責茂德收購東森電視股權案，關於收購案的重大消息確立時間為2017年9月6日，東森國際發布重訊的時間則是2017年11月2日晚上6時30分，因此，此案限制內部人交易的期間為從2017年9月6日至11月3日中午12時30分為止。

檢方查出，林則奘於2017年9月6日至13日間，涉嫌透過妻子的證券帳戶，以平均每股8.81元價格，於限制交易期間買進東森國際股票1450張；之後林參與併購案會議，得知交易雙方就收購金額一度有歧異，隨即指示妻子全數出清持股，平均每股賣價為9.28元，不法所得68萬1500元。

後來，張高祥仍想收購東森電視，遂於2017年10月中旬，再度委託林則奘與賣方聯繫重啟談判，此時，林則奘便將此消息透漏給妻子，並由妻子於2017年10月13日至10月27日間，買進東森國際股票1816張，平均買入價格為8.8元，擬制性不法所得共65萬3760元；林則奘夫婦分兩波段內線交易，總計不法所得合計133萬5260元。

其餘包括宋女在內等被告，則是從林則奘夫婦對談中，聽聞收購案的內線消息，好康逗相報給友人，並分別進場買進股票，因此也捲入內線交易官司。

前東森國際副總經理謝長仲，涉嫌內線交易不法獲利1萬8000元而被起訴。（資料照）

茂德於2017年洽談收購東森電視。（資料照）

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