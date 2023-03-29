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    顏寬恒夫妻豪宅涉竊佔國土、買賣涉偽造文書 檢調搜索約談主因

    莊園豪宅涉竊佔國土、買賣涉偽造文書，是前立委顏寬恒夫妻被搜索約談的主因。（資料照）

    莊園豪宅涉竊佔國土、買賣涉偽造文書，是前立委顏寬恒夫妻被搜索約談的主因。（資料照）

    2023/03/29 10:19

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    沙鹿豪宅涉溈造文書遭約談 顏寬恒夫婦各1000萬、500萬交保

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市立委第二選舉區補選時，顏寬恒家族位於沙鹿區的豪宅，被檢舉侵佔國有地蓋違建，引發輿論討論，顏寬恒敗選後，此豪宅於選後低價售出，顏寬恒本月又登記參選立委，將再度迎戰民進黨立委林靜儀，但時隔6天，台中地檢署昨天（28日）指揮調查局，搜索豪宅與傳喚顏寬恒夫妻，以涉嫌竊佔國有地、偽造文書等罪名，諭令各1000萬元與500萬元交保候傳。

    台中地檢署指出，顏寬恒夫妻涉嫌的罪名，主因沙鹿豪宅有疑似竊佔國有地情事，另外，後續的買賣過程，另有疑似「使公務員登載不實」的偽造文書罪行為，至於詳細的涉案內容？是否找人頭買賣豪宅？中檢拒絕進一步說明。

    此一被稱為「莊園」的豪宅，據傳顏家於立委補選敗選之後，以市價一半、約4500萬元低價售出，且很快完成交易與產權移轉，由中市一家建設公司買下。

    被認為相當奢華的千坪莊園豪宅，建地約130坪，有高爾夫果嶺、花園、車道與地下室，緊鄰廣達700多坪的國有保護區土地，且豪宅部分設施佔用國有保護區土地，至於違建部分，台中市政府都市發展局確認，位於國有地2處違建，共175平方公尺（約52坪），建物違建部分，則是地下室一層約195平方公尺（約58坪），另有屋前雨遮、天井封閉、垂直增建一層（頂樓加蓋）、圍牆等處。

    至於豪宅內部，一家設計公司的網站，公布其獲得法國創新設計大獎NDA金獎的作品《顏公館》，意外讓此豪宅內部曝光，豪宅內部放眼望去，盡是氣派的大理石地板、電視牆，以及皮革沙發等高級家具，網友讚嘆奢華直逼阿拉伯皇宮，連電影《教父》都認輸，但顏家並未證實。

    豪宅佔用國有地的警衛室，已經拆除。（資料照）

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