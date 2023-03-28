私人招待所11泰國妹坐檯陪酒 竟都是「觀光就學」來台

警方將11名泰籍女子送往移民署專勤隊。（記者姚岳宏翻攝）

2023/03/28 18:54

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市婦幼警察隊接獲線報，有經紀公司控制未成年女子，在KTV、酒店等地巡迴坐檯，警方循線到南京東路三段某私人招待所查緝，當場雖沒發現未成年者，卻看到現場坐檯的清一色都是以觀光及就學名義來台的泰國籍女子，警方將現場負責人官南等5人及11名泰籍女子全部帶回，擴大偵辦。

警方日前掌握情資，「VJ國際娛樂公司」透過各類社群媒體張貼「低工時、高報酬」等廣告訊息，引誘年輕女子從事色情陪酒及性交易，後來疫情嚴峻，KTV、酒店等場所有眾多強制性防疫規範，業者轉與私人招待所及酒店合作，固定配送公關去色情陪酒。

請繼續往下閱讀...

經紀公司後來擴大徵才，吸收持觀光、學生簽證的東南亞籍女子坐檯陪酒，其中尤以泰國為多，北市警方長期蒐證，與台北憲兵隊、移民署台北市專勤隊共組專案小組，上週六深夜出擊，到中山區民生東路一段經紀公司辦公室及南京東路三段私人招待所執行搜索，拘提官嫌等5人到案，起獲員工名冊、帳冊、監視器、控台電腦12台、查扣現金126萬元等贓證物。

現場另發現11名泰籍女子陪酒，其中人是就學名義來台，9人是觀光名義，她們明顯與來台目的不符，違反相關入出國及移民法令，正由移民署專勤隊深入追查中。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法